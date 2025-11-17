El PRC presenta una queja en el Parlamento porque el Gobierno no responde a sus preguntas escritas

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado una queja en la Cámara autonómica por el retraso que acumula el Gobierno de Cantabria a ... la hora de responder a las preguntas parlamentarias por escrito que le plantean sus diputados. En realidad son 30 quejas, tantas como iniciativas de esta formación siguen pendientes de resolverse una vez transcurrido el plazo legal. En concreto, se trata de 20 cuestiones y diez peticiones de documentación sobre temas relacionados con la sanidad, la protección civil y los fondos europeos.

Según el Reglamento de la institución, el Ejecutivo dispone de 20 días para remitir la contestación desde la publicación de la pregunta en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. Y también establece que si no cumple con dicho calendario, en caso de que el diputado afectado por este retraso lo solicite, la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, tiene que incluir como pregunta oral este asunto en el orden del día de la siguiente sesión de la comisión parlamentaria correspondiente.

«Tenemos un Gobierno que no solo gestiona mal, sino que además intenta ocultar su falta de gestión. Hay un incumplimiento sistemático de los plazos para responder a nuestras preguntas y peticiones de documentación. Y esto no es un problema entre partidos, es un problema de transparencia y de respeto al Parlamento», afirma la diputada regionalista y candidata de este partido a las elecciones autonómicas de 2027, Paula Fernández Viaña, autora junto al portavoz Pedro Hernando de la mayoría de las iniciativas que están paradas y que involucran a las consejerías de Economía, Salud y Presidencia. Asuntos relacionados con las listas de espera, con la situación de las plantillas de médicos, con los protocolos de seguridad y protección ante emergencia o con la ejecución del dinero del Plan de Recuperación, entre otros temas.

El PRC confirma que, una vez presentadas estas quejas, se ha resuelto al menos uno de los expedientes que estaban pendientes. Esta misma legislatura, también el PSOE, a través de Pablo Zuloaga, ha presentado al menos en tres ocasiones quejas por incumplimientos del calendario por parte del Gobierno de Buruaga a la hora de remitir información al Parlamento autonómico.

«El Gobierno del Partido Popular no puede seguir escondiendo información a los cántabros ni vulnerando el derecho de los diputados a ejercer su labor de control. Exigimos rigor, responsabilidad y que se cumpla el Reglamento. Porque cuando se niegan a responder, lo que en realidad están haciendo es negar el derecho de los ciudadanos a saber», concluye Fernández Viaña.