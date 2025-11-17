El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Regionalistas en una imagen de archivo del Parlamento. Daniel Pedriza

El PRC presenta una queja en el Parlamento porque el Gobierno no responde a sus preguntas escritas

Los regionalistas afirman que ya hay 30 iniciativas que han excedido el plazo máximo. «El Gobierno no solo no gestiona, sino que trata de ocultar su falta de gestión», dice Fernández

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado una queja en la Cámara autonómica por el retraso que acumula el Gobierno de Cantabria a ... la hora de responder a las preguntas parlamentarias por escrito que le plantean sus diputados. En realidad son 30 quejas, tantas como iniciativas de esta formación siguen pendientes de resolverse una vez transcurrido el plazo legal. En concreto, se trata de 20 cuestiones y diez peticiones de documentación sobre temas relacionados con la sanidad, la protección civil y los fondos europeos.

