El Programa de Corporaciones Locales destinado a contratar parados espera alcanzar los 3.000 empleos en Cantabria Empleados del porgrama de coorporaciones locales / DM El Gobierno, que invertirá 31 millones de euros, se hará cargo esta vez del cien por cien del coste de las contrataciones lo que podría disminuir el número de beneficiarios DM . Santander Martes, 8 enero 2019, 16:49

El Gobierno regional destinará 31 millones de euros a la nueva convocatoria del programa de ayudas a las corporaciones locales para la contratación de desempleados, del que se estima que puedan beneficiarse en torno a 3.000 personas, principalmente jóvenes y parados de larga duración. Como novedad este año, la comunidad se hará cargo del cien por cien del gasto de las contrataciones. De esta forma desaparece la escala que se aplicaba en función de las categorías de los contratos y se incrementa la cuantía de las ayudas a los municipios. En esta ocasión, solo los ayuntamientos podrán solicitar las ayudas, para evitar situaciones como la de Santurban en Santander.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha presentado hoy la orden y ha reconocido, según informa EFE, que al asumir el Gobierno la totalidad del gasto, en principio se prevé que el número de beneficiarios pueda bajar algo con respecto a la convocatoria de 2018 al aumentar la cuantía de las subvenciones, lo que redundará en beneficio de las entidades locales.

Esta medida se ha incluido en esta orden de ayudas a propuesta de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), como también se ha tenido en cuenta, según ha apuntado Sota, que la convocatoria de las ayudas se resuelva «cuanto antes» para que esté resuelta en el primer trimestre.

Así, según ha destacado Sota, los contratos podrán empezar el 1 de mayo y el periodo de contratación será de un año.

Otra novedad es la inclusión de nuevas tipologías de contratación, al incorporarse ámbitos como la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género, debido a que los ayuntamientos asumen nuevas competencias como consecuencia del pacto de Estado para acabar con esta lacra.

El consejero ha explicado que los contratos subvencionables serán de entre tres y seis meses de duración, aunque en el caso de los de garantía juvenil -se les destinarán 4 millones- tendrán que ser obligatoriamente de seis. En todos los casos deben ser jornadas a tiempo completo.

El programa mantiene el factor de corrección que se introdujo para garantizar un mínimo de ayuda a municipios de menos de 2.000 habitantes y ya no se aplicarán descuentos por embargos a los beneficiarios de los contratos.

Mañana miércoles se publicará la orden en el Boletín Oficial de Cantabria y el jueves, 10 de enero, se abrirá un plazo de solicitudes que expirará el día 23 de este mes.

Sota ha recalcado que la financiación del programa se distribuye entre las corporaciones locales solicitantes de acuerdo con criterios objetivos, basados en la población parada de cada entidad, su población en edad de trabajar y la extensión territorial.

El consejero se ha referido a la convocatoria de 2018 para destacar que «los objetivos se han cumplido» y precisar que se han formalizado 2.907 contratos, de los que se han analizados hasta la fecha 2.264.

Sota ha opinado que «se va equilibrando» la contratación de hombres (58 %) y mujeres (42 %), destacando el porcentaje de contratos a mayores de 45 años, que suponen un 48 por ciento del total.

En cuanto al nivel formativo, el 55 por ciento de los contratados tenía estudios básicos y el 21 por ciento carecía de estudios. Además, el consejero ha valorado que el 87 % de los beneficiarios de las ayudas no eran perceptores de prestación por desempleo.

Por su parte, el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, a preguntas de los periodistas sobre la situación de Santander ante la nueva convocatoria tras la presunta cesión ilegal de trabajadores por parte de Santurban, ha explicado que en la nueva convocatoria se han modificado las bases de forma que las ayudas solo pueden solicitarlas los ayuntamientos y «no las entidades dependientes» de estos.

«Pensamos que no va a haber ningún tipo de problema porque el Ayuntamiento de Santander ha demostrado sobrada capacidad para contratar», ha afirmado Callejo, quien, no obstante ha apuntado que el «hecho objetivo» es que «Santurban no estaba ejecutando ningún proyecto desde 2017».

Además ha señalado que, en el caso de la convocatoria de 2018, no se ha ejecutado la parte destinada a la contratación de jóvenes por la que Santurban recibió una subvención de 378.000 euros que fueron «devueltos el pasado mes de septiembre».

Y ha añadido que aún no se han recibido en las oficinas de empleo las ofertas de empleo para desempleados en general y para parados de larga duración, para lo que «todavía están a tiempo de presentarlas», algo que deberán hacer antes del 1 de febrero, según ha precisado Callejo.