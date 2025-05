El PSOE estrena la escuela Alfredo Pérez Rubalcaba para «formar a nuevos progresistas» en Cantabria

Comunicar mejor, hacer un presupuesto municipal o el uso de la inteligencia artificial en la política serán algunas de las formaciones que abordará en los ... próximos meses la recién inaugurada Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba. En un acto celebrado este sábado en la Finca del Marqués de Valdecilla de Solares, en Medio Cudeyo, el pueblo de origen del político, los socialistas han dado el pistoletazo de salida al que será un espacio de formación para la «sociedad progresista» de Cantabria.

«Era un compromiso en esta nueva etapa, poner en marcha esta escuela de formación y creo que además cumplimos con dos objetivos prioritarios para el partido», ha resaltado Pedro Casares, secretario general del PSOE cántabro. «Uno es reconocer la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Este partido y esta tierra, Cantabria, estarán siempre en deuda con Alfredo. Alfredo es el político más importante que la región ha dado a este país y uno de los políticos más importantes que hemos tenido en nuestra democracia y, por tanto, para el conjunto de los socialistas cántabros unir el nombre para siempre de nuestra escuela de formación a Alfredo es un verdadero orgullo».

Unas palabras que sirvieron de presentación para que Pilar Goya, química, profesora y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como viuda del político, subiese al estrado ante más de un centenar de asistentes. «Hace justo una semana se cumplieron seis años de la muerte de Alfredo, seis años ya. Y en este tiempo, en actos de homenaje como este, pero también en muchas otras circunstancias de la vida, me ha venido a la mente la misma idea y he pensado, esto le habría gustado. Hoy lo vuelvo a pensar. Estoy segura de que la inauguración de una escuela del PSOE con su nombre, no solo le habría encantado, sino que le habría emocionado profundamente como me ocurre a mí», ha agradecido.

Asimismo, Goya ha hecho hincapié en la oportunidad de celebrar este acto en un lugar «tan emblemático para Alfredo». «Nos encontramos en su pueblo, pero también por algo que para él fue esencial y que se ha mencionado aquí, porque se trata de formación. Alfredo no hace falta que os lo diga, fue un apasionado de la política. Pero nunca, nunca, dejó de ser profesor. Quizá algunas de sus virtudes como político se deban precisamente a que fue un magnífico docente». Su mujer siempre ha creído que «tenía una gran capacidad» para explicar lo complejo, pero sin renunciar al rigor, porque se le entendía, porque se esforzaba en ser claro y preciso. «Y lo hacía por propia exigencia, pero también porque siempre pensó que los ciudadanos tenían el derecho a entender lo que sucedía y los políticos la obligación de explicarlo».

Formación permanente

La persona elegida por los socialistas para dirigir la escuela de formación es el exconsejero de Educación de Cantabria Ramón Ruiz, quien reconoció como un «honor» que la Ejecutiva le haya dado esta oportunidad. «Es una tarea muy compleja y muy difícil, porque cuando estuvimos hablando con Pedro, me dijo no queremos una formación que pueda haber una charla algún día», ha sostenido.

«Tenemos que ofrecer una formación permanente y continua. Eso conlleva un proceso de aprendizaje largo, que requiere dar no solamente unos pasos en la información, sino en comprender la realidad política y social para proporcionar herramientas de análisis y planificación y reformular la acción política». Con las charlas de los periodistas Joaquín Estefanía y Montserrat Domínguez se ha inaugurado la escuela.