El PSOE renovará mediante primarias sus 67 agrupaciones locales en el mes de mayo

El PSOE envía a un debate de diputados en la UC a un dirigente sin escaño

La Universidad de Cantabria celebrará el próximo 8 de mayo en la Facultad de Derecho una jornada de «acercamiento político» en la que se hablará sobre asuntos de actualidad relacionados con la juventud de la comunidad autónoma y en la que se abordará en profundidad el proyecto de Ley de Juventud que tramita el Parlamento regional. «Diputados del PSOE, PRC, PP debatirán sobre temas de actualidad», anuncia el cartel de este encuentro. Regionalistas y populares sí enviarán a diputados (Rosa Díaz y Álvaro Aguirre), pero lo curioso del caso es que los socialistas estarán representados por Javier Incera, un dirigente –miembro de la Ejecutiva Autonómica– que no lo es. La decisión del PSOE ha generado incomodidad en el Grupo Socialista, aunque quien metió el dedo en la llaga fue el PP. «Lamento profundamente que el PSOE no cuente con su portavoz de Juventud (Jorge Gutiérrez), pero yo no me voy a meter en las decisiones de los partidos. Una pena», ironizaba Aguirre durante una de las últimas comparecencias de los expertos que están informando sobre la norma en la Cámara.