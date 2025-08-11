El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo control de gálibo instalado la semana pasada en Cuchía. S. T.

Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras

Un control de gálibo disuade desde la semana pasada a los conductores de estos vehículos, al tiempo que dos personas vigilan y sancionan su acceso

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07

Lejos del desorden de hace un par de temporadas en los aledaños de las playas de Miengo, diferentes medidas facilitan ahora la misión de aparcar ... y diluyen el caos en pleno verano. Ninguna de ellas es de pago. La Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) fue desestimada recientemente por el equipo de Gobierno (PP), tras haber comprobado que la función de los vigilantes en la playa y las sanciones daba los frutos esperados, con menos presupuesto y sin que los usuarios de los arenales tengan que desembolsar dinero para dejar su vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras

Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras