Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»

Los vídeos y fotografías de ratas campando por Santander son cada vez más virales. Las hay en cualquier zona de la ciudad; ya sea más ... céntrica o el extrarradio. En la mayoría son roedores solitarios, pero también hay imágenes con grupos. El martes pasado, un vecino de La Albericia grabó a ocho ratas en una zona verde del barrio, cerca de unos contenedores. Respecto a la proliferación de estos animales, la alcaldesa, Gema Igual, afirma que hay planes para erradicarlas: «Pues claro que sí, tenemos un plan de desratización que lo tenemos contratado con la empresa de Limpieza Viaria y hay también un teléfono de avisos. No conozco ninguna ciudad donde no haya pero, efectivamente, cada vez que las hay, tiene que haber las mínimas y debemos actuar».

Así, la regidora explica que la desratización se lleva a cabo con las pastillas que se ponen en las alcantarillas y «para que la gente conozca y sepa que lo estamos haciendo, se ponen unas pegatinas en las alcantarillas donde se actúa». También habla de la importancia de coordinarse con los vecinos: «Cuando se puede prever que la falta de salubridad está en una finca privada, lo que hacemos es hablar con la propiedad o con el edificio y lo coordinamos. De nada sirve que nosotros lo hagamos de puertas para afuera en el terreno público si no se hace también dentro».

Además de las quejas vecinales, desde la oposición municipal (PSOE, Vox, PRC e IU) se ha criticado la presencia de ratas en las calles de la capital cántabra durante los últimos meses. El portavoz socialista, Daniel Fernández, consideró en sus últimas declaraciones sobre este asunto que el plan de desratización es «ineficiente» y apuntó que «podemos llegar a pensar que no se ha implantado, porque no funciona, porque están llenando de pegatinas la ciudad pero, sin embargo, no dejan de llegar denuncias de presencia de ratas a cualquier hora del día en todo Santander».

En marzo, el regionalista Felipe Piña señaló que las incidencias por ratas «se incrementaron un 133% en los últimos seis meses de 2024» y añadió que Santander «va de cabeza» a convertirse en «la ciudad más sucia de España». Y a principios de año, Laura Velasco (Vox) indicó varias zonas de la ciudad donde se habían divisado ratas, como El Sardinero o los Jardines de Pereda. «Esta no es la ciudad ni el Gobierno que se merecen los santanderinos y ya no sirve la excusa de que con el nuevo contrato de basuras van a cambiar las cosas. Se necesitan medidas urgentes ya», expuso entonces la edil. Por su parte, Keruin Martínez consideró que «mientras sigamos contando con contenedores rotos y basura en las calles, habrá plagas de ratas que busquen y encuentren alimento. Y esto se produce en un contexto en que han eternizado un contrato que estaba diseñado para cubrir una emergencia».