Pegatina junto a una alcantarilla que avisa de la desratización de esa zona.

Pegatina junto a una alcantarilla que avisa de la desratización de esa zona. Roberto Ruiz

Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»

La alcaldesa explica que existe un plan de desratización que deben de coordinar con fincas privadas con falta de salubridad

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:53

Los vídeos y fotografías de ratas campando por Santander son cada vez más virales. Las hay en cualquier zona de la ciudad; ya sea más ... céntrica o el extrarradio. En la mayoría son roedores solitarios, pero también hay imágenes con grupos. El martes pasado, un vecino de La Albericia grabó a ocho ratas en una zona verde del barrio, cerca de unos contenedores. Respecto a la proliferación de estos animales, la alcaldesa, Gema Igual, afirma que hay planes para erradicarlas: «Pues claro que sí, tenemos un plan de desratización que lo tenemos contratado con la empresa de Limpieza Viaria y hay también un teléfono de avisos. No conozco ninguna ciudad donde no haya pero, efectivamente, cada vez que las hay, tiene que haber las mínimas y debemos actuar».

