El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo interpreta a su manera el modo de circular por la turborrotonda de Valdecilla. Alberto Aja
Santander

«La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»

Golpes, sustos, pitidos y atascos son el día a día de una glorieta que no termina de convencer a los profesionales del volante

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:06

Golpes, sustos, pitidos y atascos son el día a día de una glorieta que no termina de convencer a los profesionales del volante

santander. Si ... no lo conoce, imagine la situación: es día laborable, sobre las nueve de la mañana; el parking de Valdecilla Sur está lleno, o casi, con el trasiego de la gente que acude a las consultas del hospital, y los coches avanzan como tortugas formando una cola que ocupa todo el carril de entrada y se empieza a desbordar por la rotonda. La turborrotonda. La fila entorpece la entrada en la glorieta de los coches que bajan por Jerónimo Sainz de la Maza, así que acceden a la glorieta apelotonados por un carril. Y ahí llega la segunda parte, porque hay un flujo constante de vehículos que, procedentes de la autovía, suben desde la glorieta de la Marga para distribuirse por las diferentes salidas, de forma que para entrar en la turborrotonda hay que aprovechar cualquier hueco y acelerar como en el despegue de un cohete. Traducido a tiempo: desde Cuatro Caminos hasta allí, un buen cuarto de hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»

«La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»