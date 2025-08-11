Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña

Un gran susto debió llevarse el joven de 19 años que hace unos días circulaba con su patín eléctrico por Santoña, cuando un hombre se ... interpuso en su camino y le propinó un empujón tirándole del vehículo. Después, este individuo obligó al chico a llevarle hasta la zona de Berria donde le forzó, con amenazas, a que le entregara el patín.

Los agentes de la Guardia Civil, que trabajan en el Plan Especial de Actuación para el desarrollo de un ocio responsable y la Operación Verano 2025 esclarecieron ese mismo día quién era el presunto autor de los hechos. Es un vecino de la misma localidad de Santoña, de 33 años, que fue localizado y detenido. La Guardia Civil pudo recuperar de esta manera el patín que se había llevado. El detenido fue puesto a disposición de los Juzgados de Santoña, cuyo titular ordenó su ingreso en prisión.

Robos en viviendas de Laredo

La Guardia Civil, por otro lado, en el marco de la misma operación, ha detenido a un vecino de Laredo, de 24 años, acusado de dos delitos de hurto y un robo con fuerza en grado de tentativa, cometidos en viviendas de la localidad. Los tres hechos sucedieron en días consecutivos, lo que hizo sospechar a los agentes de que el autor podía ser la misma persona. En los hurtos consumados se llevaron de la zona del jardín de ambas viviendas herramientas, una segadora, bebidas, un sofá, etcétera. En cuanto al tercer hecho, el sospechoso presuntamente utilizó la fuerza para entrar en la casa pero no llegó a llevarse nada.