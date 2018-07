El Puerto reclama 1,6 millones a FCC y cree que el Muelle 9 no estará acabado hasta 2020 La zona donde se pretende construir el Muelle 9 de Raos se encuentra hoy en día prácticamente sin actividad, tal y como admite el Puerto. / Roberto Ruiz La Autoridad Portuaria de Santander promueve una multa por el retraso y sugiere una prórroga de más de 18 meses para completar el proyecto JESÚS LASTRA Santander Domingo, 1 julio 2018, 14:18

Es una infraestructura estratégica para el desarrollo del Puerto de Santander, pero hoy en día se ha convertido en un quebradero de cabeza. La Autoridad Portuaria (APS) de la capital autonómica tiene ya asumido que el nuevo Muelle 9 de Raos no estará terminado en los plazos previstos y que el retraso será considerable merced a la disputa que mantiene con la adjudicataria del proyecto, Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que ha impedido que los trabajos marcharan según lo establecido prácticamente desde el inicio de las obras después de que la constructora reclamara más tiempo y dinero para acometer su desarrollo. La actuación comenzó sobre el terreno en abril de 2017 tras ser otorgada a FCC por 17,2 millones sobre un presupuesto de licitación de 25, lo que supuso una baja de un 32%.

No obstante, la APS no se ha quedado de brazos cruzados y ya ha iniciado los trámites para reclamar al contratista 1,6 millones por los retrasos generados, una fórmula que según fuentes de la organización venía recogida en los documentos sobre los que se articuló el contrato. No sólo eso, sino que, más importante aún, se ha planteado un nuevo plazo para que Raos 9 pueda entrar en funcionamiento y que se extendería hasta febrero de 2020. En caso de aceptar estos términos, la mencionada penalización para FCC totalizaría 1.645.952,70 euros.

La entidad que dirige Jaime González asumía ya hace semanas las dificultades con el contratista, hasta el punto de que la zona lleva sin actividad buena parte de la primavera. Dentro de los motivos de fricción, existían dos unidades de obra críticas, que suponían cerca de un 8% del proyecto global. En primer lugar, las columnas de grava, con afectación a la información geotécnica de la actuación, toda vez que se estaba encontrando material distinto del previsto. En paralelo, la pantalla de las tablestacas también ocasionaba problemas.

FCC lleva tiempo tratando por diversos ámbitos de firmar una modificación del contrato. Como explicó este periódico, las consultas se elevaron incluso a Puertos del Estado, en especial acerca de la viabilidad jurídica de un cambio de este tipo, aunque la Administración central se alineó con la APS al rechazar tal escenario.

Sin embargo, igualmente se está a la expectativa de la posible incidencia que tenga el reciente relevo producido en el Gobierno de España para confirmar que la entrada del PSOE en lugar del Partido Popular mantiene el criterio en Puertos del Estado respecto a esta decisión. Consultada por este periódico, la firma constructora declinó hacer declaraciones al respecto.

En relación a la evolución del proyecto, el balance es desolador. Si el planteamiento inicial contemplaba que el nuevo muelle entrara en funcionamiento a final de verano, lo cierto es que a día de hoy no se ha ejecutado ni el 20% del muelle, con constantes diferencias entre el contratista y la Dirección de Obra. De hecho, en el Puerto ya han deslizado que FCC parece tener claro que no va a obtener beneficio en Santander si debe atender todos los requerimientos y exigencias que comporta la actuación. La situación, no se oculta, es «muy compleja» desde hace semanas y, por descontado, se interioriza y anuncia internamente que la obra no estará lista en la última fecha que se había marcado en rojo: octubre de este año.

Alternativas

Lo cierto es que la organización presidida por González ya está trabajando para sortear en la medida que se pueda el problema y las posibles consecuencias que tengan los atrasos. ¿Es posible rescindir el contrato? Fuentes del Puerto sostienen que a día de hoy no, pero que sí se están analizando fórmulas que permitan tener rematada la infraestructura con la menor demora posible.

En paralelo, se pretenden introducir medidas preventivas que limiten el impacto de los retrasos y permitan reubicar y reorientar las actividades que inicialmente estaban planteadas para este espacio. Por otro lado, como avanzó este periódico el martes, la APS invertirá casi tres millones en la rehabilitación del Muelle 3 de Raos.

El proyecto va destinado a renovar una zona que presenta un alto grado de deterioro. Con un presupuesto de 2,97 millones, IVA aparte, las obras consistirán en la renovación de la superestructura del muelle, dotándolo de un pavimento rígido de hormigón con fibras de acero. En paralelo, se quiere nivelar las vías de grúas en el cantil del muelle y eliminar las vías de ferrocarril sobre el muelle de cajones, así como las vías de la grúa de contenedores. El plazo de ejecución será de nueve meses. Una prueba de que la rada cántabra no está quieta a la hora de mejorar sus instalaciones.