Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair

El futuro del Seve Ballesteros pasa el próximo miércoles por Madrid. El CEO de la aerolínea irlandesa Ryanair, Eddie Wilson, dará una rueda de prensa ... en la que se espera que desgrane los aeropuertos regionales afectados por el recorte de casi un millón de plazas para el próximo invierno. Una decisión propiciada por el conflicto que mantiene con el Gobierno de España –controla el 51%de Aena– ante la subida de tasas aeroportuarias anunciada por la entidad gestora de los aeropuertos hace unas semanas.

El problema no es minúsculo para Cantabria, ya que durante el verano la operadora irlandesa se dispara hasta las quince rutas –once en invierno– y mueve más de la mitad de los pasajeros que pasan por la terminal cántabra. A esta situación hay que añadirle la incertidumbre que planea sobre cuatro de esas rutas –París, Milán (Bérgamo), Viena y Roma– para la campaña de invierno, que empieza a finales de octubre y siguen sin estar los billetes a la venta en su página web. Un dato que genera más temor a raíz del órdago lanzado esta semana por Ryanair. Sin embargo, tras los nuevos anuncios de mejoras en las rutas realizados por la presidenta Buruaga en el Debate sobre el Estado de la Región, desde el Gobierno regional se mostraban «optimistas» sobre la continuidad de estos destinos.

El dato 4 son las rutas de Ryanair que todavía no tienen los billetes a la venta desde Santander para la campaña de invierno: París, Milán (Bérgamo), Viena y Roma. 57,5% de los viajeros que han atravesado las puertas del Seve Ballesteros en la temporada de verano volaba con la compañía irlandesa.

Pero pongamos la importancia de la compañía en cifras. El aterrizaje de Ryanair en Santander se produjo en 2004 y hasta finales del pasado año fueron más de once millones de pasajeros los que atravesaron las puertas del Seve Ballesteros –11.204.782 para ser más exactos– para coger alguno de sus vuelos, según detallan desde la asociación Amigos de Parayas.

Y es que en la actual temporada de verano –transcurre desde abril hasta finales de octubre– fueron 238.554 viajeros, los que volaron con la compañía irlandesa hasta el mes de julio. En ese mismo periodo, el Seve Ballesteros registró 414.254 pasajeros. Por lo tanto, más de la mitad del tráfico (57,5%) del aeropuerto cántabro provenía de Ryanair.

A la expectativa

De confirmarse la pérdida de alguna ruta de la operadora, sería un duro revés para un aeródromo que arrastra una tendencia a la baja desde finales de 2023. Desde la Consejería de Turismo están pendientes por el anuncio de la compañía, pero se remiten al contrato en vigor que mantiene el Ejecutivo con Ryanair. «No hay ninguna comunicación oficial de que se vaya a suprimir alguna línea. Los contratos siguen adelante y, al igual que con otras compañías, el Gobierno está trabajando para mantener, aumentar y mejorar los trayectos que puedan ser interesantes para la región», destaca Luis Martínez Abad, consejero del ramo.

Ante la petición realizada por parte de la oposición –en este caso los regionalistas– de actuar ante esta «alarmante situación» para el aeropuerto, desde Turismo aseguran no haber mantenido ninguna conversación con la compañía irlandesa tras el anuncio de los recortes:«Con las operadoras se tienen contactos periódicos, con ella o cualquier otra, cuando toca y en la línea de seguir trabajando».