Las raíces cántabras de Tagle, uno de los favoritos

«Si sale elegido, no tengo ninguna duda: sería un buen papa», afirma Baldomero Maza, párroco de Suances. Habla de Luis Antonio Tagle, cardenal filipino con orígenes cántabros, uno de los papables al que los expertos colocan entre los cinco favoritos del próximo cónclave. «Sería una auténtica maravilla, porque seguiría, incluso en el carisma, al papa Francisco», recalca Maza, antes de sentenciar: «A Suances y a Tagle nos haría feliz».

La relación entre Luis Antonio Tagle y este municipio cántabro es curiosa. A este cura –y a 'Luisín', su antecesor– le llamó la atención desde un primer momento el apellido del cardenal y por entonces arzobispo de Manila. No se lo pensó. Se puso manos a la obra. Leyó, investigó y preguntó mucho. Una vez amarrados todos los detalles, se decidió. «Vale, le voy a escribir una carta a ver lo que pasa, ¿no? Total, como mucho, puedo recibir un no por respuesta», explicó que hizo. «Al cabo de un tiempo, recibí una llamada de un número de teléfono muy largo. 'Hola, soy el cardenal Tagle', y se echo a reír», continúa explicando. Y yo le dije: «Perdón, ¿cómo dice? 'Sí, sí. Soy el cardenal Tagle. ¿Usted es el padre Baldomero? Le llamo porque quiero visitar Tagle'». Así fue como se fraguó la visita que en 2017 hizo a Suances el cardenal filipino, acompañado por 21 miembros de su familia –entre ellos, sus padres y un hermano–.

Lo que le contó en la misiva el padre Maza es que podría ser descendiente de los emigrantes que llevaron el apellido de la localidad suancina por algunos puntos de América y Filipinas. Precisamente allí, el apellido llegó a instancias militares y de gobernación. Para dar fe de todo, también le envío la documentación recabada en el archivo de Santillana y el libro 'Tagle, raíces de un pueblo', de José Luis Saiz Fernández.

Candidatos Pietro Parolin (Italia) Secretario de Estado, 70 años, nombrado por Francisco El 'número dos' durante 12 años En las primeras posiciones de las listas de papables no puede faltar el nombre de Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede durante el pontificado de Francisco y, por tanto, 'número dos' de la jerarquía vaticana durante los últimos 12 años. Diplomático de carrera, tiene una amplísima experiencia tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el funcionamiento interno de la curia romana y en el gobierno de la Iglesia católica. La suya, sin lugar a dudas, sería una opción de consenso y de corte centrista que podría convencer a muchos miembros del Colegio Cardenalicio para evitar enfrentamientos innecesarios entre diferentes sectores de la curia. Péter Erdö (Hungría) Arzobispo de Budapest, 72 años, nombrado por Juan Pablo II El conservador mejor colocado A diferencia de otros cardenales de corte conservadora más atrevidos, que no han dudado en criticar abiertamente a Francisco por algunas de sus decisiones pastorales más controvertidas, Péter Erdö ha sabido mantener la boca cerrada cuando tocaba. Con experiencia al frente del organismo que aglutina a las conferencias episcopales europeas y al frente de la archidiócesis de Esztergom-Budapest desde 2002, Erdö sería un óptimo candidato si los miembros del Colegio Cardenalicio optan por un nombre en las antípodas de Francisco para que fije un nuevo rumbo en la Iglesia católica, de manera que la preocupación por la doctrina y la ortodoxia esté en el primer puesto de la lista de prioridades.

Matteo Zuppi (Italia) Arzobispo de Bolonia, 69 años, nombrado por Francisco Verificador del desarme de ETA Zuppi constituye junto a Parolin la gran esperanza de la iglesia italiana por recuperar el solio pontificio después de los pontificados de tres 'extranjeros': Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Arzobispo de Bolonia, Zuppi está ligado a la Comunidad de San Egidio, un movimiento conocido por su mediación en diferentes conflictos armados, hasta el punto de que el propio Zuppi participó en algunas negociaciones y fue notario del desarme de ETA, participando en Bayona el 8 de abril de 2017 en un acto en el que se escenificó la entrega de armas. Cuenta además con un poderoso respaldo económico, ya que su archidiócesis controla la multinacional de puertas y barreras automáticas Faac tras una llamativa herencia de su fundador. Ángel Fernández Artime (España) Dicasterio Institutos de Vida Consagrada, 64 años (Francisco) El salesiano que viene de Asturias Este salesiano es uno de los pocos españoles con posibilidades de suceder al papa Francisco, quien le nombró a principios de 2025 como 'ministro' del dicasterio vaticano encargado de los religiosos, acompañado por primera vez por una religiosa. Asturiano e hijo de cinco generaciones de pescadores, fue Rector Mayor de los Salesianos, la segunda congregación religiosa más numerosa de la Iglesia católica. Jorge Mario Bergoglio mostró una gran confianza en él al nombrarle primero cardenal en su último consistorio, para meses después designarle Pro-prefecto del Dicasterio. Conocedor por tanto de la curia romana y del mundo de los religiosos, tuvo también cargos de responsabilidad dentro de los salesianos en España y Argentina.

La llamada de confirmación la recibió Baldomero Maza en mayo de ese año y el 7 de octubre se produjo la visita, todo un acontecimiento para este municipio costero. Tagle llegó procedente de Lourdes (Francia) y por unos problemas con una maleta extraviada llegó tres horas tarde. Por el camino, se detuvo en la localidad guipuzcoana de Loyola. A las 8 y media de la tarde, accedió, junto al resto de la comitiva, a la capilla de Tagle donde le entregaron el libro de 'Luisín', el anterior párroco de la localidad, que según los vecinos fue quien adivinó que en Manila había un cardenal con ese apellido.

Al día siguiente, la comitiva visitó el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que celebraba además su Año Jubilar. «Estar aquí supone una bendición, en presencia de la santa cruz donde murió el Señor», afirmó el cardenal filipino. Por la tarde, ofició una misa multitudinaria en la iglesia de San Pedro de Tagle. Como en la visita a Liébana, otro cardenal papable también vinculado a Cantabria, Carlos Osoro, le acompañó junto al obispo Manuel Sánchez Monge. Algo inédito en Tagle, que colocó carpas y una pantalla gigante de televisión porque la pequeña iglesia se quedó pequeña.

El cardenal filipino aceptó en 2017 la invitación del párroco de Suances para visitar Tagle, de donde partieron sus antepasados

«Fue muy emocionante y espectacular, porque el pueblo se sintió feliz, contento, recibiendo a alguien tan importante como él», rememora Maza. Tras 48 horas, Tagle despidió a 'su' cardenal, que no se fue sin hacer antes un ruego. Pidió al párroco de Suances que le devolviera la visita. En febrero de 2018, un grupo de 18 personas salió de Tagle rumbo a Filipinas. «Eso sí que fue impresionante. Nos recibieron como si hubieran ido los reyes de España», recuerda Maza. «Desde entonces, mantenemos relación, especialmente en acontecimientos muy determinados, porque sabemos que ser el Prefecto de la Evangelización –cargo que ocupa actualmente tras ser nombrado por el papa Francisco–, le hace viajar mucho. Nos mandamos mensajes en fechas muy determinadas, como la Navidad, el aniversario de su ordenación episcopal...», concluye.

Sin embargo, cuenta con dos lunares para suceder a Francisco. El primero es su edad –tiene 67 años, hace 68 en junio–, ya que resultaría para algunos 'demasiado joven' y podría abrir un pontificado extraordinariamente largo, más aún al tener en cuenta que parte de su familia proviene de China y ha sido muy longeva. La otra crítica viene por los problemas destapados durante su gestión al frente de Cáritas Internationalis. Benedicto XVI lo nombró cardenal en 2012.

«Si sale elegido, sería un buen papa;seguiría, incluso en el carisma, a Francisco», afirma Baldomero Maza

¿Sería un buen papa?

El párroco de Suances no tiene ninguna duda de que Tagle sería un buen papa. «Es un hombre impresionante, muy cercano y cariñoso. Es una persona muy espontánea», reconoce. Los expertos lo colocan como uno de los papables con más opciones. «Pero ya se sabe: quien entra papa al cónclave, sale cardenal», relata. «Esta mañana (por ayer) me ha parado gente por la calle preguntándome por sus posibilidades. Me dicen que si sale elegido, que nos vamos todos para Roma. Yo creo que algún autobús y algún avión llenaríamos», relata entre risas de complicidad.

Baldomero sabe de lo que habla. Al otro lado del teléfono rememora lo que le sucedió en 2013. «Me llamaron también de El Diario Montañés para preguntarme, entre otras personas, que quién creía que iba a ser el próximo papa», cuenta. «Recuerdo que dije: «Este cardenal de Buenos Aires tiene muy buena pinta», afirma. No se equivocó. El entonces conocido como Jorge Bergoglio salió del cónclave siendo el papa Francisco. ¿Y si esta vez también acierta el cura de Suances? «Bueno, a ver... Sería el no va más», responde.