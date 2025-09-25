El Rally Pistón vuelve a inundar de motos clásicas las calles de Santander

Si durante estos días ha visto circular a numerosas motos antiguas con matrículas británicas por las calles de la capital cántabra tiene una explicación. Y ... es que como es habitual, y desde hace casi 40 años, Moto Club Pistón organiza una prueba para motos clásicas que reúne a centenares de motoristas, en su mayoría de Reino Unido, para disfrutar de las carreteras cántabras y de su orografía.

Desde el pasado domingo, esta semana dedicada al mundo de las dos ruedas tiene el pistoletazo de salida con el Picos Tour, seguido del Rally Pistón y en el que se incluye este viernes uno de los momentos más especiales de esta programación de siete días: la famosa ruta de las 5.000 curvas.

Además de un extenso calendario de actividades, en los que se comprenden rutas, tanto marineras como de alto montaña. El momento álgido llega a la hora de enfrentarse a los puertos de montaña más vertiginosos, los valles más recoletos y entre los bosques más intrincados, junto a siglos de historia.

La ruta de las 5.000 curvas es un desafío motero que cuenta con un recorrido total de 500 kilómetros y está recomendado para motoristas ruteros. La previsión de la organización es de una velocidad de 50 kilómetros por hora para pasar a tiempo por los diferentes controles de paso. Asimismo, el servicio de asistencia solamente ayudará a motos menores de 250 centímetros cúbicos o anteriores a 1969.

Pese a ser una cita enfocada a las motos clásicas, anteriores a 1980, hay excepciones para los conductores que sean mayores de 80 años. La organización permite que estos 'riders' vengan con motos más modernas, de acuerdo a «tus posibilidades de conducción».