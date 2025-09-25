El Rally Pistón vuelve a inundar de motos clásicas las calles de Santander
La orografía cántabra atrae cada año a cientos de motoristas británicos en la cita internacional organizada por Moto Club Pistón
Santander
Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:46
Si durante estos días ha visto circular a numerosas motos antiguas con matrículas británicas por las calles de la capital cántabra tiene una explicación. Y ... es que como es habitual, y desde hace casi 40 años, Moto Club Pistón organiza una prueba para motos clásicas que reúne a centenares de motoristas, en su mayoría de Reino Unido, para disfrutar de las carreteras cántabras y de su orografía.
Desde el pasado domingo, esta semana dedicada al mundo de las dos ruedas tiene el pistoletazo de salida con el Picos Tour, seguido del Rally Pistón y en el que se incluye este viernes uno de los momentos más especiales de esta programación de siete días: la famosa ruta de las 5.000 curvas.
Además de un extenso calendario de actividades, en los que se comprenden rutas, tanto marineras como de alto montaña. El momento álgido llega a la hora de enfrentarse a los puertos de montaña más vertiginosos, los valles más recoletos y entre los bosques más intrincados, junto a siglos de historia.
La ruta de las 5.000 curvas es un desafío motero que cuenta con un recorrido total de 500 kilómetros y está recomendado para motoristas ruteros. La previsión de la organización es de una velocidad de 50 kilómetros por hora para pasar a tiempo por los diferentes controles de paso. Asimismo, el servicio de asistencia solamente ayudará a motos menores de 250 centímetros cúbicos o anteriores a 1969.
Pese a ser una cita enfocada a las motos clásicas, anteriores a 1980, hay excepciones para los conductores que sean mayores de 80 años. La organización permite que estos 'riders' vengan con motos más modernas, de acuerdo a «tus posibilidades de conducción».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.