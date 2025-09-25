El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unos participantes de la anterior edición se atan el casco antes de montarse en su motocicleta. Moto Club Pistón

El Rally Pistón vuelve a inundar de motos clásicas las calles de Santander

La orografía cántabra atrae cada año a cientos de motoristas británicos en la cita internacional organizada por Moto Club Pistón

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:46

Si durante estos días ha visto circular a numerosas motos antiguas con matrículas británicas por las calles de la capital cántabra tiene una explicación. Y ... es que como es habitual, y desde hace casi 40 años, Moto Club Pistón organiza una prueba para motos clásicas que reúne a centenares de motoristas, en su mayoría de Reino Unido, para disfrutar de las carreteras cántabras y de su orografía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

