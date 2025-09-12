Reclaman en Santander seguridad para la flotilla de ayuda a Gaza Las personas que se han sumado a la convocatoria han lanzado barcos de papel al estanque de la plaza de la Catedral

EFE Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:09

Más de un centenar de personas se han concentrado esta tarde en Santander, en la plaza de la Catedral, a favor de Palestina y para pedir seguridad y protección para la flotilla que trata de ayudar en Gaza.

Pepa Iglesias, miembro de Interpueblos y una de las organizadoras de la concentración, ha pedido, en declaraciones a los periodistas, «apoyo, respeto y resguardo» para la flotilla.

Ha recordado que estos barcos, que van cargados de ayuda humanitaria y sanitaria para los gazatíes, están aún por Túnez debido a problemas meteorológicos, y ha dicho que se prevé que dentro de «ocho o diez días» puedan llegar a Gaza «si les dejan entrar».

«Creemos que no los van a dejar entrar como ha pasado con las anteriores flotillas, por lo que pedimos seguridad y que toda la gente esté pendiente de esta flotilla. Son muchos barcos y mucha gente civil. En estos momentos pensamos que el asalto puede ser inminente en cualquier momento y no sabemos exactamente cómo va a acabar la flotilla», ha apostillado.

Por otro lado, Iglesias ha afirmado que «el genocidio» en Gaza debe acabar, y que Occidente y los países árabes tienen que intervenir, ya que no están haciendo «absolutamente nada».

Durante la concentración, las personas que se han sumado a la convocatoria han lanzado barcos de papel al estanque de la plaza de la Catedral, en apoyo a esta flotilla de decenas de barcos y con activistas y voluntarios de 44 países.

Además, antes de terminar la concentración, mediante un manifiesto, han afirmado que, tras casi dos años de «genocidio extremo, ya hay más de 70.000 personas asesinadas», con «decenas de miles de niños».

«La comunidad internacional sigue mirando para otro lado y colaborando con el agresor, emitiendo declaraciones demasiado tarde, sólo para intentar lavarse las manos de sangre y sin hacer nada efectivo», han apostillado.

Han destacado que «el régimen de Israel está amenazando a la Global Sumud Flotilla» y que están tildando de «terroristas» a quienes llevan «pan y medicinas a un pueblo exhausto».

Por ello, han exigido al Gobierno de España «protección inmediata para la flotilla de la libertad», un embargo de armas a Israel, ruptura de relaciones con el «estado del Apartheid», salir de la OTAN, al considerar a esta institución «cómplice», y una rendición de cuentas, «es decir, investigar y sancionar por los crímenes cometidos»

