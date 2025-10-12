El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Andradas, junto a Diana Morant, en la clausura de los cursos. Daniel Pedriza

El rector Carlos Andradas decide no seguir al frente de la Universidad Internacional

El mandatario académico, que cumplirá en breve 70 años, comunicó su marcha el pasado viernes al Ministerio. En la UIMP se abre un proceso hasta la reunión del Patronato

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El mandato del rector Carlos Andradas al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha concluido definitivamente. No habrá ninguna extensión en funciones del ... cargo, ni prolongaciones temporales. Tras unas semanas de meditación, Andradas comunicó el pasado viernes al Secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa García, a su vez presidente del Patronato de la UIMP, que no continuará en la institución académica. «Dadas mis circunstancias personales - el rector cierra ahora el periodo de cuatro años de mandato y cumplirá dentro de unos meses 70 años, edad que marca su jubilación- he pensado que lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento y no meternos en prolongaciones de incierto encaje», aseguró a El Diario. Andradas, que ya confesó en septiembre que meditaría la decisión con su familia y con el equipo que le ha acompañado en la gestión de la decana de las universidades de verano, expresó con firmeza que «lo importante es el proyecto, no la persona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5

    La Marigalante se hunde en México
  6. 6 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  7. 7

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  8. 8

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  9. 9

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El rector Carlos Andradas decide no seguir al frente de la Universidad Internacional

El rector Carlos Andradas decide no seguir al frente de la Universidad Internacional