El rector Carlos Andradas decide no seguir al frente de la Universidad Internacional

El mandato del rector Carlos Andradas al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha concluido definitivamente. No habrá ninguna extensión en funciones del ... cargo, ni prolongaciones temporales. Tras unas semanas de meditación, Andradas comunicó el pasado viernes al Secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa García, a su vez presidente del Patronato de la UIMP, que no continuará en la institución académica. «Dadas mis circunstancias personales - el rector cierra ahora el periodo de cuatro años de mandato y cumplirá dentro de unos meses 70 años, edad que marca su jubilación- he pensado que lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento y no meternos en prolongaciones de incierto encaje», aseguró a El Diario. Andradas, que ya confesó en septiembre que meditaría la decisión con su familia y con el equipo que le ha acompañado en la gestión de la decana de las universidades de verano, expresó con firmeza que «lo importante es el proyecto, no la persona».

«Lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento y no optar por prolongaciones de mandato de incierto encaje. Lo importante es el proyecto, no la persona»

Curiosamente, en el acto de clausura de los Cursos de Verano celebrado el pasado día 5 de septiembre el Ministerio certificó su «compromiso» con la UIMP y abría la puerta a prolongar el mandato del rector. En esa ceremonia el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander coincidieron en transmitir un mensaje claro y directo: pedir la continuidad de Andradas como cabeza visible de la institución. El rector, quien tomó las riendas de la UIMP en 2021, dijo ayer que, tomada la decisión, se abre ahora un proceso que desembocará, seguramente en noviembre, en la reunión del Patronato con objeto de valorar las propuestas y designar el nombramiento que, más tarde, deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros, como ya sucediera con el propio Andradas en el mismo periodo antes de asumir el cargo.

El exrector de la Complutense admite cierta «pena» tras su decisión, pero insiste en que es lo mejor para el futuro de la Universidad. Tal como ha declarado tras el balance del periodo lectivo recién terminado, Andradas quiso subrayar que la gestión de estos años ha supuesto un impulso y una renovación del espíritu fundacional de la UIMP que debe ser reforzada en el futuro.

El último acto como rector de Andradas tuvo lugar el pasado día 28 en La Magdalena en la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz. El aún rector asistirá a finales de este mes a la reunión del Patronato de la Fundación Albéniz.

Andradas (Reus, 1956), catedrático de álgebra, sostiene que la UIMP, una vez superado el periodo de crisis en el que se vio inmersa desde la víspera de la pandemia, «está hoy en mejor forma, tras recuperar, consolidar y crecer preservando el valor de la excelencia que debe marcar siempre esta casa». Sobre el hecho de que algún miembro de su equipo recoja el testigo y pueda formar parte de una candidatura, Andradas manifestó que es real. En el caso de la vicerrectora Matilde Carlón, mano derecha durante su mandato, el rector aseguró que esa posibilidad existe. Y fue más allá: «Es una candidata natural a tener en cuenta».