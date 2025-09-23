El rector Carlos Andradas desvelará esta semana si continúa al frente de la UIMP

El Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz será investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez ... Pelayo el próximo domingo, al mediodía, en La Magdalena. La ceremonia académica se celebra, por motivos de agenda, fuera del curso, que ya fue clausurado la primera semana de septiembre. En ese acto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander coincidieron en pedir la continuidad del rector de la UIMP, Carlos Andradas, que oficialmente cierra su mandato este mes de octubre.

La ministra Diana Morant valoró el «sacrificio» que implica el servicio público y pidió a Andradas, que tomó las riendas de la UIMP en 2021, «que se pensara seguir». El rector «cuenta con el apoyo del Ministerio y el del Gobierno de España. Esperamos tu respuesta», aseguró Morant en esa sesión.

Ya en el último encuentro del Patronato «se le pidió» a Andradas que «no dejara» el cargo, según desveló la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su intervención, tras elogiar la etapa del exrector de Complutense en la Menéndez Pelayo.

El vínculo de Andradas y su equipo con la UIMP comenzó en plena resaca de la pandemia y, entre otros acontecimientos, incluyó la celebración del noventa aniversario de la Universidad Internacional. Al término de la ceremonia del pasado día 4, Andradas aseguró a El Diario Montañés que su intención era decidir su futuro en las «próximas semanas» (por este mes de septiembre) contando en el horizonte con la convocatoria de la investidura del Nobel.

Andradas, durante su discurso final, incidió en la necesidad de dotar de recursos suficientes a la UIMP y «repensar» su papel en el ecosistema universitario con «la ambición que merece». «Conservar su ADN» y su singularidad son claves para diferenciar a una institución que tiene «posibilidades únicas» de convertirse en un centro internacional de altos estudios. Y de altos vuelos. «Hay que poner los medios para que pueda desarrollarlos; para que vuele y dejarla volar. Volar alto. Porque esta institución ha nacido para volar», recalcó el rector de la UIMP.

De Isabel Allende a Irene Vallejo

El próximo domingo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el solemne acto académico de investidura como doctor honoris causa del economista y profesor Stiglitz (1943, Indiana, EE UU) por parte de la UIMP. La cita tendrá lugar en el Hall Real del Palacio de La Magdalena. En este 2025 los Cursos de Verano han estado flanqueados precisamente por dos investiduras: la celebrada en mayo en Madrid de la escritora Isabel Allende y la del Nobel de Economía este domingo. Durante el curso, además, la profesora e investigadora de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural Eva Nogales y la escritora Irene Vallejo también fueron distinguidas por la UIMP.

Joseph E. Stiglitz recibió el máximo galardón en 2001 por sus análisis de los mercados con información asimétrica, una contribución fundamental para comprender las fallas de mercado y sus implicaciones sociales. Es profesor en la Universidad de Columbia desde 2001, donde fundó la 'Initiative for Policy Dialogue', un centro de pensamiento centrado en el desarrollo internacional. En 2003 recibió el máximo honor académico al ser nombrado 'University Professor'. Es conocido por su trabajo sobre «economía de la información, desarrollo global y desigualdad, así como por su papel en instituciones académicas y multilaterales de alto nivel».

La laudatio será pronunciada por Carlos Manuel Gradín, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo.