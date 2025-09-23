El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El matemático Carlos Andradas recaló en la UIMP en 2021. Juanjo Santamaría

El rector Carlos Andradas desvelará esta semana si continúa al frente de la UIMP

El Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz será investido el próximo domingo en La Magdalena doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz será investido doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez ... Pelayo el próximo domingo, al mediodía, en La Magdalena. La ceremonia académica se celebra, por motivos de agenda, fuera del curso, que ya fue clausurado la primera semana de septiembre. En ese acto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander coincidieron en pedir la continuidad del rector de la UIMP, Carlos Andradas, que oficialmente cierra su mandato este mes de octubre.

