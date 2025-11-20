El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exmagistrado Luis Acayro Sánchez, durante el juicio celebrado en la Sala de lo Penal del TSJC. Sane

El recurso de amparo del exjuez Acayro Sánchez contra su inhabilitación llega al Constitucional

Su defensa alega una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la legalidad penal, y vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha recibido el recurso de amparo presentado por el exmagistrado Luis Acayro Sánchez contra la sentencia del Supremo por la ... que fue inhabilitado a diez años (lo que supone la pérdida de su condición de juez), por prevaricación judicial dolosa por dictar resoluciones en perjuicio de un letrado cántabro que se querelló contra él junto al Colegio de la Abogacía de Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega
  10. 10

    Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El recurso de amparo del exjuez Acayro Sánchez contra su inhabilitación llega al Constitucional

El recurso de amparo del exjuez Acayro Sánchez contra su inhabilitación llega al Constitucional