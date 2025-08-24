Una red de carreteras millonarias para Cantabria

Cantabria tiene «una de las mejores redes de carreteras de toda España». El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ... no vacila en celebrarlo. «Creo que somos la primera o la segunda comunidad con mejores carreteras autonómicas, pero nos faltaba un empujón». Y ese empujón del que habla se traduce en millones de euros presupuestados. La red de carreteras de Cantabria pasa a contar con inversiones millonarias y grandes obras que transformarán el mapa de la región. «Son grandísimos proyectos con grandísimas inversiones que, sin duda, van a suponer un antes y un después», que la intención del Gobierno de Cantabria es que se desarrollen durante esta legislatura. «Queremos tenerlo todo listo, es nuestro compromiso y, además, estamos generando actividad, economía y empleo».

Son once proyectos decisivos para el futuro de la región, ya sea por la inversión que suponen, por cómo transformarán la red de carreteras o por todas las veces que vecinos y políticos los han reclamado. Pero esa transformación que menciona el Ejecutivo no es tan sencilla. Por el momento, del total de inversiones importantes en la red de carreteras, tan solo cuatro proyectos están en fase de ejecución. Son el acceso al polígono de Morero (16,6 millones), la variante de Sarón (15,7 millones), el puente de Somo y Pedreña (3,7 millones) y la carretera entre Santullán y Otañes (6 millones). Para Media avances «imprescindibles» en la red de carreteras. Por ejemplo, el acceso al polígono de Morero unirá la S-10 y la S-30; es decir, llegando al intercambiador de Liaño. O la variante de Sarón que, con 32 meses de ejecución, «va a permitir que no pasen todos los coches por el centro de la localidad, que genera un atasco constante todos los días del año». Hay otras inversiones, como la del puente que une Somo y Pedreña, que se realizan por la necesidad de rehabilitar una infraestructura ya existente, pero aprovechando las obras, se mejora y amplía. Igualmente ocurre con la vía entre Santullán y Otañes, «una mejora que he reclamado siempre desde la oposición y, ahora, desde la Consejería, llevo a cabo».

Ampliar Maquinaria trabaja en la variante de Sarón. Roberto Ruiz

Estos proyectos están más cerca de ser una realidad. Pero hay otras carreteras en las que el inicio de las obras está un poco más lejos. Hay dos grandes vías en fase de estudio: la variante de Renedo (17 millones de euros aproximadamente) y la carretera entre Mogro y Mar (7 millones). Son dos ejemplos de reclamaciones históricas por parte de la ciudadanía, pero también de los partidos políticos. El de Piélagos «es el primer paso para eliminar todos los pasos a nivel sobre la localidad de Renedo, con un convenio que está firmado hace un montón de años, del que todos habíamos oído hablar muchas veces y sobre el que hemos tenido que llegar nosotros para adjudicarlo». Al igual que la carretera autonómica que une Mogro y Mar, una reclamación histórica –que comenzó en 2015– por el mal estado de la plataforma y la inseguridad de la vía.

Los grandes proyectos en millones de euros 16,6 Polígono de Morero. Finalizará en mayo de 2027 y conectará la S-10 y la S-30.

15,7 Variante de Sarón. Los dos tramos previstos finalizarán a finales del año que viene.

3,7 Puente de Somo. La rehabilitación de la infraestructura que une Somo y Pedreña concluirá en mayo de 2026.

6 Santullán y Otañes. Mejorarán el tramo de la CA-250 a lo largo de tres kilómetros.

17 Variante de Renedo. Las obras se adjudicaron el pasado 6 de agosto.

7 Carretera Mogro-Mar. Licitó el proyecto en marzo y anunció la mejora y ampliación de la vía.

50 Puente Requejada y Suances. Se financiará con un convenio público-privado.

30 Acceso a La Pasiega. Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto, con un plazo de doce meses.

10 Entrambasmestas y Vega de Pas. Está redactado el proyecto para la vía que da acceso al futuro teleférico que se proyecta para la zona.

8 Variante de Los Corrales. Tres empresas optaban a la licitación de la vía.

100 Carretera Reinosa-Potes. Es una de las grandes inversiones de la legislatura que conectará los valles de Campoo, el Nansa y Liébana con un presupuesto que superará los 100 millones de euros.

Las iniciativas suman nada más y nada menos que 66 millones de euros. Pero aún hay más proyectos ultimándose. Son borradores de gran escala, algunos rescatados de anteriores legislaturas. Eso sí, todos ellos supondrán «un cambio radical en las carreteras de Cantabria». ¿El proyecto estrella? Precisamente uno del que se lleva hablando años, pero sobre el que nadie había trabajado: el puente entre Requejada y Suances. El responsable del Ejecutivo asegura que la tan ansiada alternativa a la carretera actual «saldrá en unas semanas a licitación, están ya muy avanzado los pliegos, estamos cerrando ya toda su tramitación». Es una de las inversiones más ambiciosas: «Hablamos de una inversión de bastante más de 5 millones de euros solo en la construcción, más luego la explotación a 30 o 35 años vista». Es una actuación «importantísima que va a cambiar completamente la comarca del Besaya. Para entrar a todas las playas de la zona de Suances se evitarán los atascos que nos encontramos todos los días a partir de Requejada, que son una absoluta locura».

Ampliar Trabajos de rehabilitación en el puente entre Somo y Pedreña. Sane «Hay municipios que no se pueden hacer cargo de sus vías» El nuevo Plan de Carreteras Autonómicas de Cantabria incluirá tramos que, a pesar de ser de titularidad municipal, se incluirán en la parte de mantenimiento autonómico. El consejero de Fomento, Roberto Media, plantea que «hay algunos municipios que no pueden hacerse cargo de sus carreteras», dado que tienen «poco presupuesto o son vías muy grandes». El objetivo de incluirlas dentro del proyecto de la Comunidad Autónoma es «favorecer el mantenimiento», algo que se viene haciendo a lo largo de la legislatura, «por distintos motivos». Por ejemplo, «el acceso a las cuevas de El Soplao», que cada vez recibe más visitantes y que «su uso y explotación acaban requiriendo del apoyo del Gobierno de Cantabria para que el mantenimiento esté mejor realizado». De hecho, Media explica que «lo lógico sería que fueran de titularidad regional». Precisamente en ese sentido, según la Asociación Española de Carreteras, un 44% de la red cántabra requiere de intervenciones. A este respecto, el consejero asegura que «en esa línea se realizan las inversiones. Por ejemplo, contamos con un plan de asfaltado de más de seis millones de euros que permite mantener la red y ejecutar nuevos y grandes proyectos en paralelo».

También subraya, dentro de los proyectos que aún están sobre el papel, el acceso al polígono de La Pasiega, con una inversión de 30 millones de euros que se encuentra en fase de redacción del proyecto constructivo. U otro de los anuncios bandera del actual Gobierno de Cantabria, la carretera entre Reinosa y Potes, que tendrá un impacto de más de 100 millones de euros y sobre la que, desde su planteamiento inicial, nadie se había puesto manos a la obra. «Es un compromiso político para los tres valles, la comarca de Campoo, la comarca del Nansa y la comarca de Liébana», plantea, «que va a poner a la comarca lebaniega a 20 minutos del Hospital Tres Mares de Campoo». Una obra clave, «desde el punto de vista de su conexión con la meseta», porque con la vía el Ejecutivo pretende colaborar a que «el valle del Nansa, que está apagándose poco a poco porque la gente se marcha, tenga una comunicación directa con el resto de comarcas». Todo ello, «con una salida mucho más razonable que la que tienen ahora y la posibilidad de acceder a más servicios» que sí que tienen las zonas anexas.

Los dos proyectos restantes, también pendientes de estudio, son dos de los grandes anuncios del Gobierno durante la legislatura. La carretera entre Entrambasmestas y la Vega de Pas (10 millones de euros), que une el Puerto del Escudo con la localidad pasiega, mejorará sustancialmente. Y es que, además de que la vía «necesita una capacidad mayor», se suma un factor adicional: el teleférico que plantea el Ejecutivo. Se prevé más afluencia de vehículos y, por lo tanto, la capacidad del tramo debe ampliase. Y la variante de Los Corrales de Buelna, que contará con un presupuesto de 8 millones de euros, que está en proceso de estudio informativo y que «solucionará un problema gravísimo, que tiene que ver con todo el acceso de camiones a toda la zona de San Felices de Buena». Ahora mismo, dice el consejero, todo el tráfico «sale por el centro de Los Corrales, con colegios, con instalaciones públicas, con viandantes...», por lo que desviar esa circulación puede suponer «un cambio terrible para el centro de esta localidad».

Los proyectos millonarios llenan titulares y acaparan atención mediática. Y teniendo en cuenta su presupuesto, no es para menos. Pero también existen otras iniciativas que «mejorarán la vida de los cántabros», como el acceso al polígono de Reocín, o que ya han sido inauguradas, como la carretera de acceso a Pisueña, entre otras obras.

Plan de Carreteras

Todos los proyectos se llevan a cabo sin un Plan de Carreteras en marcha, ya que el anterior finalizó en 2023. El siguiente «está muy avanzado, estamos ajustando la parte económica, porque todas estas inversiones hay que matizarlas, lo tendremos sin tardar y espero poder presentarlo pronto para poder hacer toda la tramitación y poderlo aprobar». Y es que, es necesario «colocar en un documento toda la planificación de los próximos años y, sin duda, ese Plan de Carreteras va a priorizar cuáles son los proyectos importantes». Los que recoge esta información, «y algún proyecto más».