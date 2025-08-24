El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Operarios trabajando en las obras de acceso al polígono de Morero, que unirá la S-10 y la S-30; es decir, el área industrial con el intercambiador de Liaño. Roberto Ruiz

Una red de carreteras millonarias para Cantabria

Consolidada la red regional, el Gobierno apuesta ahora por grandes inversiones para las conexiones con las autovías, variantes y obras faraónicas

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:36

Cantabria tiene «una de las mejores redes de carreteras de toda España». El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ... no vacila en celebrarlo. «Creo que somos la primera o la segunda comunidad con mejores carreteras autonómicas, pero nos faltaba un empujón». Y ese empujón del que habla se traduce en millones de euros presupuestados. La red de carreteras de Cantabria pasa a contar con inversiones millonarias y grandes obras que transformarán el mapa de la región. «Son grandísimos proyectos con grandísimas inversiones que, sin duda, van a suponer un antes y un después», que la intención del Gobierno de Cantabria es que se desarrollen durante esta legislatura. «Queremos tenerlo todo listo, es nuestro compromiso y, además, estamos generando actividad, economía y empleo».

