«El PRC jamás va a renunciar al AVE a Cantabria, el resto son interpretaciones» Un tren Alvia circula a su paso por la localidad campurriana de Cervatos. / José Luis Sardina El alcalde de Valderredible, miembro de la Ejecutiva del PRC dice que «queremos un tren digno, si Fomento lo llama de Altas Prestaciones o Alta Velocidad da igual» CONSUELO DE LA PEÑA Santander Sábado, 30 junio 2018, 20:02

El ruido en torno al Tren de Alta Velocidad (AVE) no sólo no amaina sino que se multiplica y evidencia cierta esquizofrenia política en las filas del PRC. El pasado lunes, los regionalistas, que hicieron de la alta velocidad una exigencia histórica, votaron en el Parlamento una propuesta de Podemos que suponía la renuncia al AVE, mucho más oneroso, y su sustitución por una tren de altas prestaciones con Madrid. Y ello a pesar de que el exministro de Fomento Íñigo de la Serna dejó iniciados los trámites para traer la alta velocidad hasta Reinosa. El asunto incendió al día siguiente el Debate sobre el Estado de la Región y dio munición al PP para disparar al presidente. En ese foro Miguel Ángel Revilla volvió a hablar de reivindicar ante el nuevo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «un tren de altas de prestaciones que esté acabado en 2023, que es lo que está comprometido», un giro que soliviantó a un regionalista de pro, el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, que no ocultó su malestar con el partido.

El exministro habla ya de «traición» a los cántabros por parte de Revilla y el PP ha lanzado una campaña en redes sociales enfrentando al líder regionalista con la hemeroteca y sus proclamas más cruciales en favor del AVE. Pero, a pesar de este recorrido, el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, que es además diputado y miembro de la Ejecutiva regional del PRC, mantiene que «el PRC jamás va a renunciar al AVE a Cantabria y, especialmente, a Reinosa, que es el punto de entrada. La alta velocidad es una exigencia histórica para nuestra región, tanto para Revilla como para el PRC». ¿Cómo entender entonces las últimas decisiones adoptadas por los regionalistas en el Parlamento, dónde el propio Fernández votó la propuesta de la renuncia planteada por Podemos?

«La postura del PRC se ha explicado mal o se ha entendido mal, queremos un tren digno» Fernando Fernández | Valderredible (PRC)

«Se ha explicado mal o se ha entendido mal. Jamás hemos renunciado ni renunciaremos al AVE hasta Reinosa. Lo que nosotros hemos pedido en el Parlamento es exigir a Fomento que continúe la tramitación administrativa para el Tren de Alta Velocidad entre Madrid y Santander, que se concreten las fechas, los plazos de ejecución y que la obra esté finalizada en 2023. Lo de las siglas, AVE o Altas Prestaciones, da igual, que lo decida Fomento, pero queremos que sea un tren digno», explicó a este periódico. Se refiere el alcalde regionalista a la proposición que el PRC presentó sobre el asunto en el Debate sobre el Estado de la Región de esta semana. Pero en ella, se habla de un tren de altas prestaciones que esté finalizado en 2023, y no de Alta Velocidad, que es la fórmula que dejó planteada De la Serna en Fomento.

«Estoy muy sorprendido. Espero que me den una explicación que me convenza» Eduardo Ortiz | Campoo de Yuso (PRC)

Fernández habla de «un error conceptual» y de «interpretaciones equívocas» en la polémica, pero la diferencia entre una opción y otra va más allá de la semántica. Las separan «entre 436 y 460 millones de euros», que es la inversión añadida que conlleva la llegada del AVE a Reinosa, según las cifras que dio el exministro. «El PP, que ha estado gobernando mucho tiempo y no ha hecho nada, ahora se rasga las vestiduras, cuando De la Serna sólo ha traído infografías, mientras que, si ha habido un partido que ha reivindicado con énfasis y pasión el AVE, ese ha sido el PRC», asegura Fernández, que no ve ninguna contradicción en las últimas posiciones regionalistas.

«Me siento defraudado y confuso. El AVE ha sido siempre una bandera regionalista» José Miguel Barrio | Reinosa (PRC)

«Acepté el Tren de Altas Prestaciones, no el AVE, y queremos que esté acabado en 2013» Miguel Ángel Revilla | Presidente de Cantabria

No lo ven así otros alcaldes regionalistas de la zona. José Miguel Barrio, el veterano alcalde de Reinosa y secretario general del PRC en la zona, afirmó sentirse «muy defraudado» tras conocer el apoyo del PRC a la iniciativa de Podemos que supone la renuncia al AVE. La comarca de Campoo está integrada por once municipios, incluido Reinosa, y de ellos cinco tienen alcalde regionalista. Uno de ellos es Eduardo Ortiz, titular de Campoo de Yuso, que está «muy sorprendido por el asunto. Nadie en el partido me ha explicado lo que ha pasado. Espero que me den alguna razón que me convenza. Soy un firme defensor del AVE hasta Reinosa y, si fuera posible, hasta Santander. Pero si no se puede hacer el AVE espero que se adopte la mejor solución, y que me la expliquen». Los alcaldes de Pesquera y San Miguel de Aguayo, Miguel Ángel Simón y Alberto Fernández respectivamente, también regionalistas, no pudieron ser localizados por este periódico.