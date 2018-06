De la Serna ve una «traición» a los cántabros rechazar el AVE a Reinosa Javier Cotera El PP cántabro difunde un vídeo con el 'juramento' del presidente en 2010 en el que se compromete a «no cejar ni un día de mi vida hasta que la conexión entre Palencia y Santander llegue» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Viernes, 29 junio 2018, 07:22

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna opinó ayer que la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento cántabro para apostar por un tren de altas prestaciones en vez del AVE, es «una traición a los cántabros sin precedentes» y «un veto» del presidente regional, Miguel Ángel Revilla. El dirigente popular, que está inmerso en la campaña de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en declaraciones a EFE que la región ya cuenta con un plan de cercanías para mejorar ese transporte ferroviario en la comunidad autónoma, además de «tener financiación» para la red de alta velocidad hasta Reinosa, que advirtió de que no se puede destinar a otra actuación que no sea la alta velocidad.

«Cantabria es el único caso en España en el que su representante lo que pide es un castigo a su tierra», afirmó De la Serna, quien consideró «terrible» la «humillación» a Reinosa y que opinó que si esto lo hubiera hecho el PP, Revilla «ya estaría en las televisiones insultando a los miembros del Gobierno y el alcalde convocando manifestaciones».

El exministro apuntó a un «pacto oculto» como la razón del jefe del Ejecutivo cántabro para «vender» la región «a cambio del sillón presidencial», al tiempo que insistió en que es «burdo» plantear la posibilidad de destinar esos fondos a otro proyecto. Así, recordó que la alta velocidad se financia con recursos propios y capacidad de endeudamiento sin límite presupuestario, mientras que la red convencional y de cercanías requiere de partidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Campaña del PP

Al margen de las críticas de De la Serna, el PP cántabro ha decidido enfrentar a Revilla con su hemeroteca en este tema. «Juro solemnemente, bajo este castillo de Monzón, que los días que me quedan de vida no voy a parar hasta que el AVE de Palencia-Santander llegue. No voy a cejar ni un día de mi vida. Si no me abandonáis, esto es pan comido». En un tono de solemnidad, entre furibundas críticas al entonces ministro de Fomento, José Blanco, un irritado Miguel Ángel Revilla hizo de la alta velocidad la bandera de su campaña electoral. Allá por 2010, el regionalista movilizó a 1.500 personas hasta Castilla para exigir a Blanco que retomase las obras. Ocho años después, el Partido Popular ha recuperado aquel discurso en un vídeo para contraponerlo con su renuncia de que el AVE llegue hasta Reinosa.

Se comieron el buey pero del AVE ni rastro. 8 años más tarde sólo les falta el buey porque Revilla vuelve a renunciar al AVE con el PSOE en La Moncloa pic.twitter.com/BoSjmEqOEq — ppcantabria (@ppcantabria) 28 de junio de 2018

Los populares han encontrado el cambio de criterio del jefe del Ejecutivo una oportunidad para lanzar una campaña en redes sociales contra el jefe del Ejecutivo. El principal partido de la oposición lanzó un vídeo de cerca de 30 segundas con el discurso en Monzón de Campos acompañado de una imagen de aquella concentración, del líder regionalista con Pedro Sánchez y de las declaraciones del alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, mostrándose «confuso».

Esta campaña irá acompañada de una serie de iniciativas en los ayuntamientos de la comarca campurriana, al menos en principio, reclamando este tren. La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, aseguró en un mensaje que acompaña al vídeo que «Revilla le ha dado carta blanca a Pedro Sánchez para que nos quite lo que quiera. Cada vez que gobierna el PSOE baja el listón». «Se comieron el buey pero del AVE ni rastro. Ocho años más tarde sólo les falta el buey porque Revilla vuelve a renunciar al AVE con el PSOE en La Moncloa», escribió el PP en su cuenta de twitter.

Y es que el PRC, con su líder Miguel Ángel Revilla a la cabeza, se ha distinguido por ser el adalid del AVE a Cantabria. «Sólo queremos lo que tienen los demás», reivindicaba Revilla, que arremetió duramente contra Blanco cuando suspendió las obras ya licitadas. Sin embargo, a propuesta de Podemos, el PRC decidió dar un golpe de timón en la Cámara y reclamar un tren de altas prestaciones más barato que llegue en 2023 con la excusa de pedir que el sobrecoste se destine a un Plan Integral de Infraestructuras Ferroviarias de Cantabria, que incluya, entre otras actuaciones, la conexión con Bilbao.