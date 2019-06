Revilla aclara sus palabras sobre los floristas y pide disculpas por el «malentendido» DM El presidente ha remitido sendas cartas a la asociación de Cantabria en las que insiste en la existencia de una «picaresca» pero precisa que el gremio es también víctima PILAR CHATO Santander Viernes, 7 junio 2019, 17:02

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado «profundamente» el «malentendido» que sus declaraciones en el programa de Antena 3 'El Hormiguero' han causado con el gremio de floristas. «Mis palabras han sido malinterpretadas porque yo en ningún momento cuestioné la profesionalidad, ni el buen hacer del gremio», afirma el presidente en sendas cartas remitidas al presidente de la Asociación Cántabra de Empresarios Floristas, José Manuel López Cardeñoso, y a la presidenta de la Asociación Española, Esther Dominguez, este mismo viernes, después de que los floristas cántabros consideran las palabras de Revilla «un ataque injusto e innecesario», «despreocupadas e irresponsables, carentes del más mínimo rigor».

En su charla habitual con el presentador de 'El Hormiguero' surgió el tema de la corrupción en España y llegados a ese punto Revilla aludió a que no hay corrupción más macabra que la que surge en torno a los muertos. Por ello denunció la existencia de malas prácticas en el comercio de flores y plantas. «He visto este mismo mes entierros con 80 coronas, que llegan al cementerio y al día siguiente no hay ninguna. ¿Dónde van las flores? No creo que se destruyan. Probablemente sirvan para un ramo de flores en el nacimiento de un niño o acaben en alguna boda», sentenció el regionalista, convencido de que «hay un mercado negro con las flores»

En su cartas de disculpa, insiste en no piensa que los floristas puedan estar detrás de «ninguna actuación irregular» y que ni mucho menos fue su intención «acusarles absolutamente de nada. Por el contrario, ellos serían, en mi opinión, una víctima más». Afirma que «el posible uso inadecuado» de las flores que llegan a los cementerios al que aludió en el programa «es solo una opinión personal motivada por los comportamientos inadecuados y la picaresca que hemos conocida en las últimas semanas en torno a los ritos funerarios».

Espero que estas líneas sirvan para clarificar mi posición», termina en sus cartas Revilla, quien reitera que no duda de la honradez del gremio de floristas y concluye que si sus palabras se han interpretado así «no tengo ningún problema en trasladarles mis disculpas».

López Cardeñoso había manifestado el malestar de los floristas cántabros y las llamadas recibidas desde todo el país. Tras defender el trabajo de los maestros floristas, aseguraba que la asociación lleva años luchando contra «las malas prácticas en la venta de flores y plantas, vigilando y denunciando los casos en los que no se respetan las debidas garantías de cara al consumidor»