Revilla ve al PRC como «la gran sorpresa del lunes» tras una campaña como «nunca» Miguel Ángel Revilla, esta semana, en la bahía de Santander. / María Gil Lastra El presidente regional considera que es la oportunidad de que «Cantabria tenga voz en Madrid» y no a «los mudos de siempre» DM . Santander Viernes, 26 abril 2019, 14:36

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha vaticinado que el lunes, después del domingo electoral, su partido será «la gran noticia» tras «vencer a las encuestas» que no les dan representación en Madrid y gracias a una campaña como no había hecho «nunca».

«Esto me dejaría muy mal si el domingo por la noche me tenéis que hacer una foto con un pañuelo en la mano, sé lo que va a pasar el domingo», ha enfatizado Revilla en una comparecencia en la que ha hecho balance de la campaña electoral del PRC, en la que, según ha dicho, se han dirigido a unas «6.200 personas» y han participado en más de 80 actos.

El líder de los regionalistas ha agradecido el «esfuerzo tremendo» de los integrantes de su formación política, pues «jamás» había visto a un partido «tan movilizado». «Yo no he hecho una campaña como ésta nunca, ni para mi candidatura», ha añadido.

Por ello, junto a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, José María Mazón y Rosa Valdés, respectivamente, ha pedido el voto regionalista para las elecciones generales del domingo porque se trata, a su juicio, de una ocasión «histórica» de que Cantabria tenga representación en Madrid y no «los mudos de siempre».

Revilla, que hoy espera entregar cuatro mil «votos en mano» en los distintos actos que tiene previstos en el cierre de la campaña, ha reafirmado su impresión de que el PRC obtendrá dos escaños en el Congreso, aunque según los datos de su partido de momento tendría uno, al igual que PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, quedando así fuera Unidas Podemos.

Y ha avanzado que su partido será el más votado en plazas como San Felices de Buelna, donde cree que tendrá «un 70 %» de los votos, Castro Urdiales o Torrelavega.

Así, ha insistido en que el diputado regionalista está «garantizado holgadamente», y confía en que se consiga un segundo, así como en tener presencia en la Cámara Alta.

Además, el «complicado» objetivo que el PRC se marcó hace dos semanas de transmitir a los cántabros que el 28 de abril se «eligen diputados para la región y no un presidente», ha señalado Revilla, se ha cumplido al «80 por ciento» pese al «pesimismo» que tuvo al comienzo del periodo de campaña por este motivo.

«Vox va a condicionar todo»

En el plano nacional, ha vuelto a decir que el «tremendo resultado que va a tener Vox va a condicionar todo», y cree que si la derecha consigue 175 diputados «al día siguiente Casado presidente».

«Yo no descarto que haya una inestabilidad tan grande que o haya nuevas elecciones o que haya una llamada de los poderes mundiales... cuidado con lo que se dice y se hace (...) hay partidos que dicen no y luego sí», ha dicho Revilla, quien no descarta un pacto Cs-PSOE.

El cabeza de lista al Congreso, José María Mazón, se ha mostrado muy satisfecho por cómo se ha desarrollado esta campaña, en la que «todos se lo han tomado como algo propio».

«Hemos visto que vamos creciendo», ha señalado el ex consejero de Obras Públicas y Vivienda, quien ha añadido que ya sabía «desde el primer momento que no se puede confiar» en las encuestas «chapuceras».

Y ha vuelto a llamar al voto a su partido, que es «el más útil», porque el domingo los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir dos diputados «que representen a Cantabria» y de ello «depende el futuro» de la región «para los próximos años», ha agregado.

Rosa Valdés ha destacado que se ha «volcado todo el mundo», desde diputados a concejales, y ha reivindicado que el PRC tiene un proyecto, mensaje y equipo que es «necesario» llevar a Madrid.