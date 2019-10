El PP pide de nuevo al Parlamento una comisión de control para vigilar los recortes presupuestarios Revilla admite que ha habido «cambios de sitio» de algunas partidas para poder «tapar emergencias que son de hoy» pero insiste en negar que sean recortes PILAR CHATO Santander Miércoles, 2 octubre 2019, 17:53

A tres meses para que acabe el curso económico, el Gobierno regional ha suprimido alguna de las partidas que estaban recogidas en las Cuentas autonómicas de 2019, unas partidas que según documentos a los que ha tenido acceso este periódico suman 34.553.634 euros. El PP que ya denunció la pasada semana estos recortes realizados «en secreto» insiste ahora de nuevo ante el Parlamento con otra petición de una comisión de control y seguimiento sobre la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma - el pleno rechazó este lunes una similar y ahora se dirige a la Mesa- «para evitar que el Gobierno de Cantabria siga mintiendo a los ciudadanos y ocultando recortes». Frente a ello, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, insiste en que no se trata de recortes sino de partidas que «se han cambiado partidas de sitio».

«No es que se haya recortado, se han cogido unas partidas que las consejerías piensan que no se van a poder utilizar antes de fin de año, porque hay obras en las que todavía no están los presupuestos o las licitaciones, y esas partidas se han cambiado de sitio para poder tapar emergencias que son de hoy», ha indicado Revilla a preguntas de la prensa sobre el supuesto recorte de 35 millones que denuncia el PP.

Pero el Grupo Parlamentario Popular que ha promovido la comisión de control, a la que se ha sumado Ciudadanos, no acepta estas explicaciones y habla de «manipulación» del Gobierno, al que acusa de haber «engañado» al Parlamento y a los ciudadanos «al falsear la realidad de las cuentas públicas y negar el recorte en todas las consejerías». De acuerdo con esta propuesta, la Comisión de Control se reuniría cada dos meses y estaría compuesta por diez diputados del Parlamento, cuatro en representación del PRC, dos del PP, dos del PSOE, uno de Ciudadanos y otro del Grupo Mixto, además de la consejera de Economía y Hacienda y la directora general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera. De aprobarse, la consejera tendrá la obligación de comparecer y de remitir a los grupos con antelación toda la documentación necesaria para que los diputados desarrollen de manera efectiva su labor de control.

Las partidas que han desaparecido de los presupuestos, ahora reservadas para otros fines, se aglutinan, según los documentos a los que ha tenido acceso El Diario, en nueve expedientes que afectan a todas las consejerías y diferentes organismos públicos autonómicos como el Servicio Cántabro de Empleo (SCE), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst) o el de Servicios Sociales (Icass). También el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que de hecho es el más perjudicado por este tijeretazo que en su caso asciende a 8,2 millones de euros. Le sigue el Servicio de Empleo (7,3 millones de partidas de promoción del empleo para ayuntamientos y entidades y otras para autónomos) y los departamentos de Obras Públicas, Industria y Educación.

Revilla ha indicado que, en esos cambios de partidas que se han realizado, «influye también que en este momento tengamos por cobrar nada menos que 175 millones de euros» de la actualización de las entregas a cuenta y de la liquidación del IVA de 2017. «Si nos llegara a ese dinero, estaríamos absolutamente al día en todo, pero claro el Gobierno tiene que atender prioridades que van surgiendo», ha apostillado.

«Imagínese que solamente en el tema de la inundaciones, donde todavía no nos han pagado nada y estamos esperando a que saquen el decreto este viernes, que es el Consejo, para darnos ese dinero, que tuviéramos cortada la carretera que va de Sopeña a Cabuérniga», ha señalado.

Y es que, ha dicho, solo en la reparación de esa carretera el Gobierno ha invertido «10 millones de euros» y «en total hemos gastado en reparación de carreteras 20 millones de euros». «Eso no estaba en los presupuestos, hemos tenido que quitarlo de otro lado. Ahí se ha hecho un recorte pero no un recorte que afecta a lo que tendríamos que gastar hoy, no, sino a futuro», ha añadido.

No obstante, ha indicado que «está previsto que antes de fin de año esas cantidades se puedan utilizar, cuando nos llegue el dinero de Madrid», por lo que ha negado que haya ningún «recorte sobre lo que había presupuestado» porque lo que se ha hecho es que «pagos que suponemos que no se van a hacer hasta diciembre, o incluso alguno en enero, se coge el dinero para tapar los gastos que hay».

En una nota de prensa, la secretaria general del PP, María José González Revuelta, insiste en que «frente a las evidencias, el Gobierno y los grupos que le sustentan en el Parlamento manipulan, falsean la realidad, pintan una Cantabria feliz y cada día que pasa engordan la mentira«. En su opinión, «con cada nueva mentira y engaño a los ciudadanos, queda más claro que esta comisión es el único antídoto frente a un Gobierno que no es de fiar y que huye de la transparencia y el control».

En este sentido, ha recalcado que el lunes en el Parlamento, socialistas y regionalistas no solo votaron en contra de la creación de esta comisión, sino que además negaron la existencia de «una batería de expedientes de modificaciones de crédito a la desesperada que recorta políticas y vacía partidas de gasto porque los presupuestos de 2019 no cuadran»

Por ello, el grupo parlamentario popular ha dirigido a la Mesa del Parlamento un escrito al que se ha sumado Ciudadanos en el que propone que sea este órgano de la Cámara el que apruebe la creación de una comisión no permanente dedicada en exclusiva al control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Según González Revuelta, esta petición «no le puede extrañar a nadie» puesto que se trata de un instrumento que ya ha existido en la pasada legislatura y a su juicio se ha demostrado «efectivo» para que los grupos puedan cumplir la función que tienen encomendada de control y seguimiento de la actuación del Gobierno en beneficio de los cántabros.