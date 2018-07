Revilla ya tiene cita con Pedro Sánchez: el 30 de julio EFE El presidente regional mantendrá antes un encuentro con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, para llevar las reivindicaciones de Cantabria «un poco cribadas» DM . Santander Martes, 10 julio 2018, 17:55

El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha adelantado esta tarde a EFE que el 30 de julio será la fecha en la que tendrá la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Revilla ha hecho este anuncio antes de participar en el homenaje póstumo a quien fue fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el noviembre del año pasado.

Antes de ese 30 de julio, Revilla ha indicado que podría mantener un encuentro con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, con la que ha dicho que ya ha hablado y a quien ha trasladado las reivindicaciones que Cantabria va a plantear al presidente del Gobierno para llevar los asuntos «un poco cribados».

El presidente cántabro ha asegurado que esas reivindicaciones que planteará a Sánchez en ese primer encuentro oficial entre ambos tras llegar el líder socialista a La Moncloa van a ser las que Cantabria «tenía planteadas hasta ahora». Miguel Ángel Revilla ha mencionado, en este sentido, la financiación de las obras del Hospital de Valdecilla, el AVE a Madrid, la recuperación del proyecto para el Centro Internacional de Estudios Superiores del Español y el apoyo a la aplicación de la Ley de Dependencia. También ha hecho referencia a que pedirá a Sánchez que se «pague la deuda» por la implantación de la Lomce.

«Las mismas exactamente, sin mover un punto», ha afirmado Revilla en referencia a que son las reivindicaciones que ha planteado siempre al anterior Gobierno del PP, y ha añadido: «A ver qué consecuencias tiene esa reunión y en qué línea le encuentro».

El jefe del Ejecutivo cántabro ha resaltado de este Gobierno que al menos «se pone» al teléfono, porque ha reiterado que ya había mantenido un contacto con la ministra de Administraciones Públicas para fijar ese encuentro con Sánchez. Revilla ha señalado que en la reunión con el presidente pretende hablar de qué asuntos pueden ser asumibles «a corto plazo» y «otros a medio», pero ha reiterado que todos los conocerá Sánchez porque ya se los ha trasladado a la ministra de Administraciones Públicas.

«Yo soy optimista y suelo tender a creer lo que me dicen, aunque hasta ahora me he llevado también muchos chascos», ha asegurado.