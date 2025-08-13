Rincones con encanto donde vivir Cantabria

La quinta edición de esta completa obra de consulta se entregará mañana gratis, con cada ejemplar de El Diario Montañés

La guía proyecta los valores que tiene la región desde distintas ópticas pero poniendo el foco en el tejido municipal

Saray Ceballos Saenz Santander Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es usted de los que les gusta descubrir rincones? ¿De los que graba en sus retinas esos lugares que hacen de cada espacio y momento algo único? Si es así, le reto a que haga memoria y responda a esta pregunta: ¿diría que le queda algún rincón de Cantabria por descubrir?

'Destino Cantabria 2025: Rincones con encanto' nace, precisamente, con esa pregunta en mente. O mejor dicho, nace para darle respuesta. Y es que esta nueva obra de consulta -que se entregará mañana jueves, 14 de agosto, de manera gratuita con cada ejemplar de El Diario Montañés- ve la luz con el objetivo de convertirse, no solo para aquellos que vienen de otras regiones, sino también para los propios cántabros, en una guía útil «para sumergirse en muchos de esos rincones llenos de contrastes que convierten a la región en un territorio único».

Así se recoge en la introducción de esta publicación que, a lo largo de sus 96 páginas, se presenta como un recurso práctico y visual para moverse por Cantabria con los ojos bien abiertos, dispuesto a reencontrarse con lo conocido y a dejarse llevar por lo inesperado.

Una herramienta práctica

Después de esa introducción inicial, la obra emprende un recorrido minucioso por toda la comunidad, deteniéndose en todos los municipios cántabros, proyectando así en cada uno de ellos los valores que tiene la región desde distintas ópticas. Y es que cualquier rincón tiene su encanto si quien lo mira y lo disfruta lo sabe buscar. Desde un banco desde donde ver el atardecer, hasta un parque natural, una cueva o cualquier recurso cultural, sus 102 municipios hacen de Cantabria un mosaico de paisajes y contrastes.

De esta forma, para facilitar la consulta y hacer más práctica la experiencia del lector, el contenido se presenta organizado por municipios, destacando -con mayor o menor profundidad según el caso- algunos de esos rincones con encanto más representativos.

Este nuevo monográfico se presenta como un recurso práctico y visual para descubrir lugares únicos

También incluye un inventario con una relación de los distintos recursos turísticos que la región ofrece al viajero

Asimismo, al final de esta guía, el lector encontrará un completo inventario con una cuidada selección de los recursos turísticos que Cantabria ofrece al viajero. Organizado en tres grandes apartados -patrimonio cultural, naturaleza y experiencias-, este listado incluye desde Bienes de Interés Cultural, cuevas o faros, hasta espacios naturales protegidos, playas y miradores, sin olvidar museos, centros de interpretación, ferias o mercados. Una herramienta práctica para planificar su ruta, profundizar en el conocimiento del territorio y, sobre todo, para seguir descubriendo los muchos encantos que Cantabria guarda.

Equipo de profesionales

Con 'Destino Cantabria 2025', El Diario Montañés continúa la línea de sus cuatro ediciones previas, que abordaron los encantos turísticos de la región en su conjunto, el patrimonio cultural y arquitectónico, sus recursos naturales y cuevas prehistóricas, y sus fiestas y tradiciones, respectivamente.

Esta quinta entrega vuelve a apoyarse en el exhaustivo trabajo realizado por las periodistas de El Diario Montañés, Saray Ceballos y Patricia Delgado. Además, la publicación cobra vida gracias a la cuidada selección de imágenes que ilustran sus páginas, captadas a lo largo del año por los fotógrafos de El Diario: Javier Cotera, Alberto Aja, Luis Palomeque, Javier Rosendo, Roberto Ruiz, Daniel Pedriza y Juanjo Santamaría.

Completan el equipo de profesionales que ha participado en la ejecución de este catálogo Marc González, en el área de diseño; Miguel de las Cuevas, responsable de la edición gráfica; y Carlos Fernández, coordinador de la publicidad.

Asimismo, la guía ha estado coordinada por José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés y responsable del área de suplementos, quien firma además la presentación en nombre del periódico.

Igualmente, la obra cuenta con unas palabras institucionales a cargo de la presidenta de la región, María José Sáenz de Buruaga, quien define a Cantabria como «un territorio donde cada lugar tiene algo que contar y deja un recuerdo imborrable», invitando así a los lectores de Destino Cantabria, a dejarse «llevar, a descubrir, a disfrutar de todo lo que esta comunidad tiene que ofrecer».