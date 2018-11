Rosana Alonso amenaza con llevar a la justicia su inhabilitación de las primarias de Podemos Alonso charla con Echenique en un acto en Santander / Roberto Ruiz La secretaria general de la formación morada tilda de «inquisitorial» el proceso abierto contra ella E. PRESS Domingo, 4 noviembre 2018, 18:18

La secretaria general de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, ha recurrido ante la Comisión de Garantías Democráticas del partido la resolución del Comité Electoral regional de inhabilitarla para participar en las primarias convocadas para elegir al candidato morado a la Presidencia de Cantabria en las elecciones de 2019.

También han presentado los pertinentes recursos los secretarios de Organización y Feminismos, David González y Belén Milán, respectivamente y miembros, ambos, de la lista de la también diputada nacional, y que han sido igualmente apartados de los comicios internos.

Además, desde el entorno de Alonso han advertido de que adoptarán las acciones que consideren oportunas y agotarán «todos los cauces» orgánicos y legales ante un proceso que consideran «injusto, sumario y casi inquisitorial», para que los inscritos en el partido puedan expresarse «libremente y con garantías democráticas» en las primarias.

Así lo avisan en un comunicado difundido este domingo después que, ayer sábado, trascendiera la propuesta de Podemos de inhabilitar a su líder en Cantabria para las elecciones internas, así como a González y Milán, al considerar que no estarían en condiciones de concurrir ni ostentar tampoco cargos de representación dentro de la formación.

La resolución se basa en las conclusiones de la investigación realizada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a raíz de la denuncia por acoso laboral contra el diputado José Ramón Blanco interpuesta por tres mujeres -dos dirigentes del partido: la portavoz parlamentaria Verónica Ordóñez; la líder en Santander, Lydia Alegría; y la responsable de prensa-, y que llevó al podemita a apartarse de las primarias y a anunciar también que dejaba su escaño en la Cámara, extremo que aún no ha materializado alegando que está de baja médica.

El informe de Seguridad y Salud concluía que la diputada nacional y los otros dos miembros de la cúpula regional no habrían cumplido el código ético de la formación a raíz de la denuncia por acoso laboral contra Blanco y apuntaba también a que habrían incluso interferido en la investigación iniciada para esclarecer los hechos.

Los integrantes de la lista de Rosana Alonso -que representan a más del 60% de los preinscritos en las primarias- han mostrado su «asombro e indignación» por el «intento» de inhabilitación de su líder y los dos secretarios citados.

Denuncian que dicha decisión del Comité Electoral se basa en una investigación que «solo conocemos por sus filtraciones interesadas en la prensa».

«No entendemos cómo es posible que se proceda de semejante manera hacia unas personas que no han sido denunciadas por nadie, que no han sido citadas a declarar (ni ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral ni ante ningún órgano) y que no han cometido ninguna acto reprochable o discutible«, aseguran desde la candidatura de la secretaria general.

Agregan al respecto que este «intento de eliminar o descabezar al 60% de las candidatas» supondría «anular de facto» las propias primarias, al dejar solo a una candidata para cabeza de lista en pie, la de la portavoz parlamentaria Verónica Ordóñez, que hace unos meses perdió contra Alonso el proceso para renovar la Secretaría General y dirección regional.

«Este hecho no solo supone pisotear de nuevo los derechos democráticos de todo Podemos sino que es un ataque frontal a la soberanía de los inscritos, que escogieron hace solo seis meses a Alonso como secretaria general frente a la propia Ordóñez, que no obtuvo la confianza de los inscritos», remarcan al respecto los afines a la líder autonómica.

Para finalizar, confían en que se anule la «insólita» situación que supone apartar a Rosana Alonso de las primarias y «se depuren responsabilidades antes este proceder inadmisible».