La Junta de Personal deja plantada a Educación en la reunión para pactar una mejora retributiva para los profesores

Las negociaciones entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente pueden darse por rotas en este momento. A mediodía de este viernes ... estaba previsto el primer encuentro después de la huelga entre la Administración y los sindicatos STEC, ANPE, CC OO, UGT y TU para tratar la actualización retributiva de los cerca de 9.000 docentes de la enseñanza pública de Cantabria.

El encuentro no ha llegado a producirse. La Junta ha dado plante a la Consejería y no ha llegado a sentarse a la mesa de negociación prevista en la sede del Consejo Escolar de Cantabria, en Santander. La razón: «El consejero [Sergio Silva] ha explicado a los medios que no había una contrapropuesta» y la ausencia de una nueva oferta de mejora salarial unido al hecho de que los sindicatos «nos hayamos enterado» por la prensa de las intenciones de Educación han llevado a los sindicatos a abandonar la reunión y romper las negociaciones hasta que la Consejería no presente una nueva propuesta.

Al poco, Silva se ha mostrado «sorprendido» con la reacción de los sindicatos y ha «lamentado» la previsión de la Junta de fijar un nuevo calendario de movilizaciones, que incluirán una huelga, y que se anunciarán la próxima semana.