Rubén Gómez: «Ciudadanos ratifica y solidifica su proyecto en Cantabria» Santander Lunes, 29 abril 2019, 01:20

«Los que somos demócratas consideramos la alta participación en las elecciones como una fiesta. Los liberales respetamos las urnas. Hay una buena y una mala noticia. La mala es que Sánchez gobernará con populistas y separatistas y la buena es el gran crecimiento de Ciudadanos, que se consolida como tercera fuerza».

Así reaccionaba Rubén Gómez a los resultados de Ciudadanos en España y en Cantabria. A pesar de que la formación naranja ha atravesado varias crisis en la región a lo largo de estos cuatro años (desde las autonómicas de 2015), consigue mantener el escaño logrado en 2016 y Gómez formará parte del Congreso de los Diputados en Madrid.

Los cántabros han mantenido su confianza en el partido liderado por Albert Rivera e incluso ha subido el apoyo respecto a las anteriores elecciones. Mientras en aquel momento reunieron 48.626 votos en la región, este domingo superaron los 54.000. Gómez y Félix Álvarez, el candidato al Gobierno de Cantabria, se hicieron eco de las palabras que Rivera expresó en Madrid. No quisieron pronunciarse antes de que lo hiciera él.

Y eso que el líder naranja fue uno de los últimos en hablar para los medios, en torno a las doce de la noche. «Sentimos la espera, pero no podíamos hablar antes de que lo hicieran a nivel nacional», se disculpaba Álvarez al llegar a la sede. El líder en Cantabria fue recibido entre vítores y con decenas de globos de color naranja cerca de la medianoche. El escrutinio, a las doce pasadas, superaba el 98,9%. «Todavía tenemos un escaño bailando», añadía Álvarez mirando hacia el televisor de la sala de prensa, mientras esperaba a que llegase Gómez para trasladar su mensaje de partido a todos los periodistas y afines allí reunidos. Aparecía a las doce y cuarto, entre vítores. «¡Diputado a Madrid!», «¡Vamos, Ciudadanos!». Los abrazos y los aplausos protagonizaron su entrada en la sede.

Se respiraba tranquilidad en la sede de Ciudadanos de Cantabria desde que abrieron en torno a las ocho de la tarde para hacer el seguimiento del escrutinio. Y también bastante optimismo. Los naranjas mantienen el escaño que obtuvieron en 2016 y suben notablemente a nivel nacional. Mientras seguían el aumento de los porcentajes de las distintas formaciones al detalle a través de los medios de comunicación, los afines al partido que se acercaron hasta el local de Cs en la calle Cádiz de Santander no podían evitar compartir impresiones.

«¿PSOE con Unidas Podemos? No les da», «¿PSOE con Ciudadanos? Eso sí daría...». Algunas risas. «Cs se acerca mucho en número de escaños del Partido Popular, ¿eh?». Las conjeturas se compartían con espontaneidad. El buen resultado lo permitía. Y el tiempo de espera, porque los candidatos del partido al Congreso de los Diputados y al Gobierno de Cantabria, Rubén Gómez y Félix Álvarez, no llegaron a la sede hasta cerca de las doce de la noche. Prefirieron seguir el avance del escrutinio alejados de los medios de comunicación y exponer sus conclusiones después de que hablase el líder naranja en España, Albert Rivera.

«Tenemos un grupo parlamentario fuerte. Somos partido ganador que más pronto que tarde llegará a gobernar en España. Además, somos la tercera fuerza de Cantabria», continuaba Gómez. No quiso olvidar a los apoderados y afiliados de la región, que trabajaron durante toda la jornada en diferentes puntos de Cantabria. «Ciudadanos da pasos gracias a ellos». En algunos municipios, como El Astillero, fueron la segunda fuerza y «tienen la expectativa de ganar» en las municipales que se celebrarán dentro de un mes. «Hemos consolidado nuestro diputado y seguimos al alza. La mejor noticia para Cantabria es esa». Cs liderará la oposición contra «PSOE, Podemos y los nacionalistas» y apuestan por «ganar» en la región de cara al 26 de mayo.

Tras la pequeña charla de agradecimiento ofrecida por Gómez, que no tardará en poner rumbo a Madrid, Félix Álvarez prefirió no dirigirse a los medios y darle todo el protagonismo a su compañero, que es quién sale victorioso de estas eleciones. El candidato autonómico se prepara las que tendrán lugar en poco menos de un mes, donde espera obtener un éxito aún mayor y tener gran peso dentro del Gobierno regional. Igual que fueron recibidos, entre vítores, pusieron rumbo hacia la salida de la sede, desde donde cada uno de ellos se iría a celebrar a otro lugar. «Yo voy hacia El Astillero», explicaba Gomez, uno de los lugares donde más éxito tuvieron los naranjas. Más abrazos y piropos de camino a la puerta. «Mañana no tenemos nada en la agenda hasta por la tarde; nos hemos ganado un pequeño descanso», comentaban junto a su equipo de prensa antes del adiós definitivo. Mañana –por hoy– será otro día.

Ciudadanos mantiene ese escaño que logró en 2016. Gómez, que durante toda la legislatura ha sido la voz del partido en el Parlamento de Cantabria, hará las maletas rumbo a Madrid tras cuatro años duros para la formación naranja en Cantabria. Su irrupción en el hemiciclo cántabro precedió a una fuerte crisis interna que desembocó en la salida de Juan Ramón Carrancio de Ciudadanos. Por otro lado, Félix Álvarez, después de tres años en el Congreso, ha superado las dudas iniciales de su nombramiento y se ha convertido en el hombre fuerte de Albert Rivera en Cantabria. Ahora, Gómez y Álvarez, tras reducir al sector crítico del partido en la región, se darán el relevo en sus puestos.