El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión de Ryanair sobre vuela Cantabria. Daniel Pedriza

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas para el próximo verano y se va de Asturias

Además de las cuatro rutas canceladas, la aerolínea sigue sin cargar en el Seve Ballesteros los vuelos a Valencia y Málaga a partir de abril

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:25

Comenta

Recortaron casi un millón de plazas en los aeropuertos regionales para la temporada que empieza a finales de mes. Al Seve Ballesteros le tocó quedarse ... sin vuelos a Roma, Milán, Viena y París. Y dijeron que sólo era el principio. Que para el verano, otro millón. Pero el consejero delegado (CEO) de Ryanair, Michael O'Leary, se quedó corto en el cálculo. Finalmente serán 1,2 millones de plazas, tal como confirmó este miércoles. Esa sangría se llevará, por ejemplo, todas las conexiones que operaban en Asturias. Los efectos en Cantabria no se han concretado, pero hay una pista importante. Como ya adelantó El Diario Montañés, en la web de la compañía no se ofrecen billetes a partir de abril para viajar a Valencia y Málaga. La oferta es provisional, pero esos destinos no se han cargado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  4. 4

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  5. 5

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  8. 8

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ryanair recorta 1,2 millones de plazas para el próximo verano y se va de Asturias

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas para el próximo verano y se va de Asturias