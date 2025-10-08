Ryanair recorta 1,2 millones de plazas para el próximo verano y se va de Asturias

Recortaron casi un millón de plazas en los aeropuertos regionales para la temporada que empieza a finales de mes. Al Seve Ballesteros le tocó quedarse ... sin vuelos a Roma, Milán, Viena y París. Y dijeron que sólo era el principio. Que para el verano, otro millón. Pero el consejero delegado (CEO) de Ryanair, Michael O'Leary, se quedó corto en el cálculo. Finalmente serán 1,2 millones de plazas, tal como confirmó este miércoles. Esa sangría se llevará, por ejemplo, todas las conexiones que operaban en Asturias. Los efectos en Cantabria no se han concretado, pero hay una pista importante. Como ya adelantó El Diario Montañés, en la web de la compañía no se ofrecen billetes a partir de abril para viajar a Valencia y Málaga. La oferta es provisional, pero esos destinos no se han cargado.

La comparecencia de O'Leary dio para mucho. Concretó esos 1,2 millones de asientos menos para la temporada de verano 2026 en los aeropuertos regionales pero avanzó un aumento de 600.000 plazas en los de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. De los más pequeños a los más grandes (y rentables). Para O'Leary, según informa Efe, además de revertir la subida del 6% (0,68 céntimos) en las tasas para 2026 aprobada por Aena, el gestor debería bajar las tasas en los aeropuertos regionales un 50% para incentivar el tráfico. Citó aeropuertos como los de Valladolid y Jerez de la Frontera (Cádiz), que ya eliminó de su programación del verano pasado. Una lista a la que se suman este invierno Vigo y Tenerife Norte y a la que se añadirá el verano que viene el de Asturias (que es competencia directa del Seve Ballesteros).

De aquí, en principio, no se van. Ya están cargadas, de hecho, nueve rutas para la campaña estival. Entre las rutas anuales, sí que están disponibles Bruselas, Dublín, Edimburgo, Londres y Marrakech. Y también están ofertados los vuelos a Birmingham, Bolonia, Manchester o Venecia, que regresarían tras su parón durante el invierno. Pero en esa lista, además de las ya eliminadas Viena, Milán, París y Roma, tampoco aparecen Málaga y Valencia. De confirmarse estas cancelaciones, Ryanair abandonaría sus rutas nacionales en Cantabria.

En líneas generales, aunque en ninguna de sus conexiones la compañía pierde dinero, O'Leary adelantó que colocará los 25 nuevos aviones que recibirá hasta febrero próximo en aeropuertos más rentables. Aumenta su presencia en países como Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia , donde los gobiernos, dijo, están suprimiendo impuestos medioambientales y reduciendo tasas. En el caso de Francia, la situación es «igual de mala que en España». El dirigente aseguró que han presentado dos planes de crecimiento al Gobierno y a Aena, incluyendo a algunos de los aeropuertos que ahora cierran, con los que habrían aumentado –estimó– el tráfico un 40% para 2030, hasta 77 millones de pasajeros, aunque el Ejecutivo «ha decidido sacrificar el crecimiento potencial y la creación de empleo». Las regiones españoles, dice, pueden crecer pero necesitan un Gobierno comprometido con el crecimiento. Y es preciso también, en su opinión, que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, «proteja» a los consumidores.