El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La sala especial de declaraciones de Las Salesas «no es idónea»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La Fiscalía de Cantabria considera que la cámara Gesell (sala especial de declaraciones) habilitada en el complejo judicial de Las Salesas de Santander en ... febrero de 2024 no cumple los requisitos necesarios para una utilización óptima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    La última ola de José de Diego
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  7. 7

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  8. 8

    La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones
  9. 9

    Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década
  10. 10

    Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La sala especial de declaraciones de Las Salesas «no es idónea»