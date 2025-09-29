La sala especial de declaraciones de Las Salesas «no es idónea»

La Fiscalía de Cantabria considera que la cámara Gesell (sala especial de declaraciones) habilitada en el complejo judicial de Las Salesas de Santander en ... febrero de 2024 no cumple los requisitos necesarios para una utilización óptima.

Al menos así lo recoge el Ministerio Público en su memoria correspondiente al año 2024, donde señala que a lo largo de ese año se realizaron tres pruebas preconstituidas conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de profesionales del Equipo Psicosocial de Santander, permaneciendo la testigo en las dependencias de la biblioteca del Complejo Judicial Las Salesas y el resto de los intervinientes en una sala de la sede judicial de la calle Alta siendo grabada.

«La cámara Gesell inaugurada en febrero de 2024 no se ha valorado como idónea para las pruebas preconstituidas que hemos realizado con menores dado que la sala contigua a aquella donde está el menor explorado es muy pequeña para albergar a todos los profesionales que deben presenciar la prueba», recoge la Fiscalía en su memoria, al tiempo que señala que dicha sala debe estar a oscuras para que no se vea nada desde el otro lado del cristal, con lo que «es muy difícil tomar notas».

El Ministerio Público también apunta en el documento que «se debe permanecer en absoluto silencio para no ser oídos en la estancia contigua donde está el menor». Ante esta situación, los representantes del Ministerio Público optaron por seguir practicando las citadas declaraciones como antes de la creación de dicha sala, «siendo óptimo el resultado obtenido en los tres casos».

Consciente de la situación, el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, trasladó las incidencias al Gobierno regional y se han realizado las correcciones que eran posibles. Un hecho que confirma el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, quien traslada que «la sala se está utilizando en estos momentos, a pesar de los problemas de ruido del exterior (está en la zona de pasillos de las salas de vistas de instrucción), y no he recibido ninguna reclamación últimamente».