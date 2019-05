Vox sale a la calle Guillermo Pérez-Cosío, Cristóbal Palacio y Emilio del Valle, con la corona de flores. / Sane El partido homenajea a Velarde y prepara un acto para presentar a sus candidatos ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 3 mayo 2019, 07:13

El homenaje a Pedro Velarde no es nuevo. Ya lo han hecho como partido otras veces o en el ámbito de las actividades de la fundación Denaes (para la Defensa de la Nación Española). «Aunque no coincidese con la campaña deberíamos celebrarlo», comentaban al pie de la estatua en Santander. Sin embargo, para Vox la cita de ayer tarde se convirtió en una puesta de largo de candidatos y en un anticipo de una campaña en la que van a estar mucho más presentes en la calle que en las ya pasadas generales. Un pistoletazo de salida oficioso y simbólico para la carrera electoral con la vista puesta en el día 26. Oficioso, sí, porque el acto oficial con el que estrenarán su presencia en la campaña será mañana mismo en La Magdalena con los cabezas de lista autonómicos y los de los once municipios en los que concurrirán ante las urnas. «Nos van a ver», comentaban en el acto de ayer fuentes del partido. O sea, que Vox saldrá mucho más a la calle.

«Yo no diría tanto que es un cambio de estrategia como que son campañas distintas. La campaña nacional tenía un tirón muy fuete de los líderes nacionales que han catapultado a Vox a poder ser una alternativa de gobierno y la campaña local requiere que los líderes locales sean conocidos por la población». Eso se lo explicaba a El Diario Cristóbal Palacio, el cabeza de lista de Vox para las autonómicas. Lo de ayer fue su estreno en el papel. «Es el primer acto en el que yo intervengo, pero la razón no es la campaña sino el orgullo de contar con un paisano que entendió que, en un momento de peligro para la nación, los ciudadanos no podían quedarse parados esperando que alguien lo solucionase». Ahí tiraron de simbolismo. El propio Palacio dirigió unas palabras al grupo de unas cincuenta personas que se acercó hasta la Plaza Porticada -entre la curiosidad de los que paseaban-. «No son héroes los grandes próceres de la patria. Son héroes las personas de la calle que ven cosas que no les gustan y asumen una responsabilidad». Habló de ejemplo -a su juicio, los valores del camargués «viven en Vox»- y terminó con un «viva España» respondido a coro.

Habló él y Guillermo Pérez-Cosío, el candidato en Santander. También fue su puesta de largo. «Empezamos ante la estatua del capitán Velarde, una figura que hermana a todos y por encima de las opiniones políticas». El candidato para las municipales aprovechó para explicar que han formado un equipo de personas en la capital con «gente preparada, que madruga por las mañanas y abrasada a impuestos» y adelantó que irán desgranando su programa en las próximas semanas. Palacio y Pérez-Cosío colocaron una corona de flores a los pies de la estatua junto a Emilio del Valle, el candidato a las generales. Entre los asistentes al acto estaban también Laly García o Ricardo Garrudo (vicepresidenta y presidente del partido en Cantabria, respectivamente).

Objetivos

«Espero que la campaña nos permita llegar a todos los ciudadanos. Tanto los programas que planteamos como la personalidad de los líderes que se presentan para encabezar cada proyecto. Y espero que los ciudadanos lleguen dentro de un mes con el conocimiento suficiente para poder decidir con ese conocimiento y con libertad qué tipo de Cantabria quieren», apuntó Palacio. A preguntas de este periódico también se refirió al giro del PP respecto a Vox -Casado les ha definido como «ultraderecha»-. «Si el PP cambia de ideario, cada día estrena una camisa. No es mala idea, pero probablemente no va a inspirar en los ciudadanos la confianza que nosotros esperamos que nos den». Los valores de Vox, dijo, «no cambian en función del tipo de campaña electoral».