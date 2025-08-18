El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los radares más multones es el que se encuentra en la S-10, en el acceso a Santander. Roberto Ruiz

Las sanciones por exceso de velocidad cayeron en Cantabria un 48% en 2024

Los expertos apuntan a varias causas: obras en las carreteras, más densidad de tráfico y cuestiones de mantenimiento o averías de los aparatos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

El colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA) lanza todos los años un informe detallado con los datos de los radares más sancionadores del país. Los ... segrega por comunidades y analiza la evolución de las multas a lo largo de los años, comparándolos, lo que arroja datos curiosos como el que registra Cantabria en 2024, con una caída de hasta el 48% de las sanciones por exceso de velocidad respecto a 2023. «Es un descenso muy acusado, sorprendente», analiza Mario Arnaldo, presidente de AEA, sobre una cifra que abre el debate acerca de las causas. ¿Son los conductores cántabros más cautos? ¿Existe alguna cuestión técnica que explique el descenso? Tras la consulta a los diferentes expertos se llega a la conclusión de que existe una miscelánea de motivos.

