«Seguimiento masivo» de la huelga enfermera en todos los centros de salud

«Ha sido un éxito», avanza el sindicato de enfermería Satse. Tal y como se esperaba, la primera huelga de enfermería en Cantabria en 40 años ha tenido «un seguimiento masivo». A las 08.30 horas, todos los centros de salud cerraban las puertas de las salas de extracciones de sangre e informaban a los pacientes en cola del inicio de los paros parciales, que se le prolongaron durante hora y media, limitándose la actividad de los servicios mínimos a recogida de muestras y urgencias, como el control del Sintrom. Ha sido ahí donde más se ha notado el parón de la enfermería «en defensa de nuestra profesión y de una asistencia sanitaria de calidad», como rezaba en los carteles distribuidos por todos los centros. Una protesta decidida finalmente en la tarde de ayer tras fracasar de nuevo las negociaciones con el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que no ha atendido a las reivindicaciones del colectivo. «Sentimos las molestias pero las huelgas son así», se disculpaba el personal de enfermería ante los pacientes que reaccionaban con sorpresa y cierto malestar al contratiempo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntaba en el centro de salud de la calle Vargas Alfonso Sánchez, recién llegado de Valderredible para una analítica que «ya no me van a hacer. Ellos defienden sus derechos, y me parece bien que lo hagan, pero nos tienen que avisar para no encontrarnos con este problema». La alternativa, en su caso, acudir a Valdecilla Sur o pedir cita para otra fecha, a sabiendas de que, si no avanzan las negociaciones con Sanidad, la situación se repetirá jueves y viernes y a partir del lunes la huelga se convertirá en indefinida, entre las ocho y las diez de la mañana.

«Estamos todos de acuerdo con los paros para reivindicar el papel de la enfermería. Se han decidido cambios organizativos de trabajo sin contar con nosotros. Nos merecemos un respeto», apunta Jesús López, del centro de salud de Sarón, donde «la gran mayoría de los pacientes han mostrado su comprensión y nos han dado ánimos». Para Faustino Real, que trabaja en Puente San Miguel, esa exclusión a la hora de negociar esta reorganización «supone un insulto muy serio. Tenemos una sensación de desamparo profesional». A su juicio, «la enfermería cántabra es potente y está preparada para afrontar los retos de futuro, pero la forma en la que nos trata la Gerencia no nos permite evolucionar. Parece mentira que en pleno siglo XXI se tomen decisiones políticas del siglo pasado».

La gestión de la demanda urgente, que es el gran escollo en las negociaciones con Sanidad, «no se corresponde con la realidad vigente. Que otros profesionales hagamos de pequeños facultativos no es viable». Y es que el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico y ratificado en mesa sectorial, con el apoyo de CSIF y ATI, establece que para descongestionar las consultas médicas de Atención Primaria, sean las enfermeras las que realicen un cribado de la demanda de urgencia, que engloba a todos los pacientes que llegan al centro sin cita previa. «No vamos a hacer labores de minimédicos, porque no somos médicos frustrados, sino enfermeras, que queremos cuidar a los pacientes, hacer prevención y educación para la salud», sostiene la enfermera Blanca Augusto, de Solares, que transmite su «desánimo» e «impotencia» porque «parece que la Administración nos está tomando el pelo». Recuerda que «la mayoría de nosotras no hemos hecho huelga en la vida», lo que demuestra el «hartazgo» que llegar a este punto.

«Con estos paros queremos expresar la indignación por no consultar con nosotros los cambios cuando somos uno de los pilares fundamentales. Sanidad sabe que no somos prescindibles», comenta. «Vamos a luchar por la profesión y por la calidad de la Atención Primaria, que se está desmoronando». Y deja claro que «hemos ido aguantando mucho tiempo, pero ha llegado el momento de plantarse. Por eso nos unimos y paramos para dar mejor atención a la población». Un mensaje que se repetía en todos los centros de salud de la región, al igual que la imagen del personal de enfermería concentrado a las puertas «en defensa de la profesión».

A la espera del balance oficial de seguimiento, los servicios mínimos se habían fijado en 133 enfermeras de las 384 que conforman la plantilla de Atención Primaria, 24 matronas (de 34) y 39 fisioterapeutas (de 61). Satse destaca que también «la respuesta ha sido un éxito» entre la enfermería de Atención Especializada afectadas por la otra reivindicación pendiente, la retribución de las guardias localizadas (con busca), que son las de Hemodinámica, Endoscopias, Hospitalización Domiciliaria, Radiología Intervencionista, Transplantes y Perfusionistas.

La continuidad o no de las movilizaciones dependerá de la reunión convocada a las doce del mediodía por el SCS, que volverá a intentar llegar a un acuerdo con el comité de huelga. María José Ruiz, secretaria autonómica de Satse, que celebra la «respuesta masiva» a los paros, acude dispuesta a buscar un entendimiento, «pero con las líneas rojas muy claras: No se puede mejorar la calidad de la agenda de los médicos a costa de perjudicar a la enfermería, porque hay muchas funciones que hacemos, como la atención a domicilios o actividades de educación para la salud, que no tienen reflejo en nuestras agendas. Pedimos que se valore nuestro trabajo», reivindica Ruiz.