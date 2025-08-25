Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
Santander
Lunes, 25 de agosto 2025, 07:44
Hoy
-
Semana Grande de Laredo. El chupinazo e inicio de la Semana Grande de la villa pejina es a las 21.00. Después llega el turno del concierto de Rosario, en la Alameda Miramar.
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. El día infantil para cerrar las fiestas. Misa a las 12.00 en la cofradía de pescadores, seguida de la sesión vermut en el pueblo. Por la tarde hinchables y a las 20.00 horas, fiesta holi, minidisco infantil y fiesta de la espuma.
-
Fiestas de San Ginés de Arles, en Cerrazo. Día grande de fiestas. Disparo de cohetes y bombas para despertar el ánimo, seguido de la misa a las 13.00. Los concursos, de flor y de parchís, son a partir de las 16.30. La romería, a cargo del grupo La Nuit, empieza a las 21.00. Después, concurso de bailes de las peñas.
-
Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Día de cierre. Misa a las 12.30 en la Iglesia de San Sebastián.
-
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Pie de Concha. Hoy es el día del cierre del pueblo. Toda colaboración física, espiritual, artística o de apoyo es bienvenida.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. Empiezan los espectáculos con el Estudio de Danza Bendita Locura a las 19.00, con un parón protagonizado por las asociaciones de ucranianos Oberig y Nadiya. A las 22.00, Martes Martes, con talento local para versionar las canciones más míticas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. A las 17.00 empieza el taller infantil de elaboración de mosaicos romanos. Después, conferencia sobre arqueología de la Edad de Hierro en los valles orientales de Asturias.
Un adelanto para el martes
-
Semana Grande de Laredo. Los Djs locales junto con Los 40 Classic reproducen música por la villa al ritmo de los 80's, 90's y 2000, con los mejores éxitos de sus épocas. A partir de las 17.00, en la Alameda Miramar.
-
Fiestas del Cristo de Balaguer, en Garzón. La misa solemne empieza a las 12.30 en la Ermita del Cristo. Exhibición de música e instrumentos musicales a las 16.30 y después, hinchables acuáticos. A las 20.00 actúa Mariachi Azteca y a las 22.00, María Leire. Para terminar, todos arriba con la macrodiscoteca Titanium Show.
-
Fiestas de San Vitores, en La Veguilla. Día de cierre. A las 09.00 se presenta la diana floreada y a las 12.00, la misa solemne al patrón, junto al blanco del fin de las fiestas.
-
Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Taller infantil de juegos romanos a las 17.00. Después, conferencia 'Nuevos descubrimientos relacionados con las Guerras Cántabras'.
-
Festival Internacional de las Naciones, en Santander. A las 19.00, actuación de la Escuela de Danza Olga Fuentes. Breve interludio protagonizado por la asociación cultural peruana Brisas del Caballo. A las 22.00, les toca el turno a las Black Girls.
Para el miércoles
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.