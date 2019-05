La UC, séptima universidad española con mayor rendimiento en I+D DOs estudiantes de la UC, en la biblioteca del edificio Interfacultativo. / Andrés Fernández El ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que incluye al 90% de los campus españoles, la sitúa como la segunda con mayor rendimiento en Ingeniería Civil JOSÉ CARLOS ROJO Santander Viernes, 24 mayo 2019, 07:27

Ha sucedido una vez más. El 'Ranking CYD 2019' de la Fundación Conocimiento y Desarrollo vuelve a situar a la Universidad de Cantabria (UC) entre las primeras en el ámbito de 'Investigación'. Obtiene en esta clasificación el séptimo lugar, por detrás de universidades como Pompeu Fabra, Politècnica de Catalunya, Navarra, Rovira i Virgili, Politècnica de Valéncia y Autònoma de Barcelona.

«Lo realmente importante no es el puesto séptimo en una cosa o el segundo en otra. Ese matiz no tiene relevancia. Lo crucial es que estamos en el pelotón de cabeza desde hace varios años y eso significa que se están haciendo las cosas bien y esto no es flor de un día». El rector de la institución cántabra, Ángel Pazos, se congratuló ayer tras conocer la noticia.

Este ranking coloca a Cantabria, además, como la segunda comunidad autónoma con mayor rendimiento de sus universidades en investigación. Y pone el foco en la UC como la segunda universidad con mayor rendimiento en Ingeniería Civil, por detrás de la Politècnica de Catalunya, y por delante de la Universidad Europea de Madrid, Lleida y Castilla-La Mancha. Es un dato que tiene su lógica, sobre todo, por el impulso del Instituto de Hidráulica (IH).

«Cantabria se está codeando en rendimiento académico con comunidades como Cataluña, que cuenta con más de una universidad pública. Cantabria está representada en el ranking solo con nosotros y estar tan alto nos hace sentir orgullosos», agregó Pazos.

El estudio representa al 90 % de las 81 universidades españolas con actividad que imparten enseñanzas de grado. A nivel general, las universidades autónomas de Barcelona y Madrid son las que tienen mayor rendimiento en España, seguidas de la de Navarra, Pompeu Fabra, Pontificia de Comillas y Mondragón, según este ranking, en el que un año más destacan Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid por su sistema universitario.

En esta ocasión se han analizado los resultados de 23 ámbitos de conocimiento (uno más que el pasado año con la incorporación de Ingeniería de Materiales) y 2.522 titulaciones para 73 universidades.

Los detalles de la evaluación

El estudio analiza 33 indicadores (estudiantes por profesor, tasa de graduación o tesis doctorales, entre otros) en 5 dimensiones: Enseñanza y Aprendizaje, Investigación, Transferencia de Conocimiento, Orientación Internacional y Desarrollo Regional.

«No hay universidad mejor o peor. Todas tienen algún indicador de alto rendimiento» (académico, investigador ...), ha insistido el presidente de la Fundación, Martí Parellada, al destacar la «diversidad» de la universidad española, que ha dicho «tiene una calidad razonable».

Ha subrayado también que, respecto a 2018, se aprecia una estabilidad «notable» del sistema, ya que las 15 universidades con mayor numero de indicadores son las mismas, así como también las comunidades que destacan.

Se trata de la Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Navarra (privada), Pompeu Fabra, Pontificia de Comillas (privada), Mondragón (privada), Ramon Llull (privada), Politécnica de Cataluña, Carlos III de Madrid, Rovira i Virgili, Deusto (privada), Valencia-Estudi General, Girona y Politécnica de Valencia.

Aunque si ha habido variaciones en su posición en el Ranking, pues la Autónoma de Barcelona conserva el primer puesto, pero la Autónoma de Madrid asciende al segundo desde el quinto; la de Navarra pierde el segundo lugar y desciende al tercero y también la Pompeu Fabra baja del tercero al cuarto lugar.