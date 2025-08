Silva arremete contra STEC: «Cuando la política sustituye a la labor sindical se ven estas cosas»

La polémica por la subida salarial de los docentes no es ajena a las redes sociales. Nunca lo ha sido. Sin embargo, en esta ocasión ... el consejero de Educación, Sergio Silva, no pudo evitar responder a las críticas del sindicato de educación STEC a través de las plataformas digitales. Ante una de las publicaciones de los representantes del profesorado sobre las prioridades del Gobierno autonómico, #PrioridadesBuruaga, el responsable de Educación arremetió contra el colectivo: «Cuando la política sustituye a la labor sindical se ven estas cosas».

Así comenzaba Silva la publicación del consejero en la red social X (anteriormente Twitter). Una interacción en la que planteaba que «quizá deberían explicar por qué no apoyan un acuerdo que permitiría una subida salarial de 180 euros al mes a los docentes cántabros y una mejora de 187 euros al mes en los sexenios con un impacto de 35 millones». Todo ello, ilustrado con un montaje del sindicato docente en el que aparece la cara de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el responsable de Educación rodeados de titulares que ilustran varios de los últimos anuncios del Gobierno regional, como la eliminación del impuesto de Patrimonio, el tobogán de Cabárceno o la inversión en la educación concertada, entre otros.

Cuando la política sustituye sla labor sindical se ven estas cosas 🤷‍♂️.

A este respecto, el sindicato docente STEC respondió que «agradecemos la publicidad, pero que no sea engañosa» porque «constituimos» una organización «apartidista e independiente de carácter sociopolítico que reclama lo que considera justo gobierne quien gobierne». Planteó que «nuestra labor sindical incluye, evidentemente, evidenciar que no se sostienen las excusas de los responsables de Educación para no atender nuestras reivindicaciones». «¿O tendríamos que mirar hacia otro lado mientras Silva y Buruaga presentan la recuperación del poder adquisitivo como un dispendio inasumible, mientras destinan cantidades ingentes de dinero público a empresarios afines y políticas antisociales?», criticaron.

A pesar del debate en redes sociales, la negociación por la subida salarial docente, que ocupa titulares desde noviembre, sigue sin resolverse definitivamente. Las últimas reuniones tuvieron como resultado el primer punto en común entre el Ejecutivo y la Junta de Personal Docente en la cantidad lineal (180,23 euros más al mes en 2028), pero todavía «no es suficiente». La negociación sigue enquistada, por el momento, no se conoce ninguna nueva convocatoria de mesa de diálogo -la última fue el 16 de julio-, por lo que, si no hay avances en este sentido, continúa en pie la posibilidad de comenzar el curso en septiembre con paros y movilizaciones.