Silva, sobre quién ha de lanzar nueva propuesta salarial: «El orden de los factores no va a impedir el acuerdo»

Sergio Silva ha presentado la oferta de FP del próximo curso con un eco de fondo: el de los pitos de la Junta de Personal ... Docente, cuyos miembros se han concentrado a las puertas del edificio del Gobierno en Peña Herbosa, para protestar por la falta de acuerdo en materia retributiva. En este sentido, el consejero de Educación ha asegurado que el Gobierno no da por rota la negociación de la actualización salarial de los 9.000 docentes de la red pública e intentará llegar a un acuerdo antes de la huelga del 21 y el 22 de mayo. «Nos vamos a soldar a la mesa de negociación», ha asegurado.

La Junta de Personal Docente ha anunciado que convocará dos días de huelga de media jornada y que, cada martes hasta entonces, registrará un escrito solicitando a la Consejería que presente una nueva propuesta. Silva ha dicho aquí que el Gobierno de Cantabria se va a «soldar a la mesa de negociación», si bien ve «con preocupación» una huelga en mayo, un «mes complicado» sobre todo para los alumnos de Bachillerato. «Queremos llegar a un acuerdo y buscaremos el camino», ha incidido Silva, que ha dejado claro que su Consejería no va a llegar a los 295 euros que conforman la última propuesta de la Junta. Educación, por su parte, planteó una actualización de 100 euros más complementos para dar respuesta así a la actualización del complemento específico, que no se negocia desde 2008.

La Consejería tiene aquí «ciertas dudas» sobre lo que significa una huelga a media jornada, y espera aclararlas cuando llegue la convocatoria de los paros, además de «velar» por que el impacto sea el menor, como «hicimos» en la jornada de paro del pasado 3 de abril.

Por otro lado, Educación se quedó sola el viernes pasado después de que la Junta decidiese no sentarse a negociar porque el consejero declaró antes a la prensa que no llevaba una nueva oferta a la mesa. Según Silva, no quiere entrar «en bucle» sobre quien tiene que presentar primero una propuesta, «Si ese es el problema, entonces no hay problema».

A su juicio, lo razonable es que lo haga la Junta pero «el orden de los factores no va impedir llegar a una acuerdo».