Los docentes salieron a las calles la primera jornada de huelga en colegios, el lunes 8 de septiembre. Alberto Aja

Los sindicatos cifran el apoyo al segundo paro en institutos en un 50%

El sondeo de la Junta de Personal Docente pertenece a «más de la mitad de los centros» de Cantabria

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:57

El cuarto día de huelga docente por la subida salarial «mantiene el apoyo mayoritario» según los datos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, ... CC OO, TÚ y UGT). Los sindicatos han cifrado el seguimiento en un 50,4% de los profesores de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas Deportivas, con «más de la mitad» de los centros de Cantabria escrutados. El paro de este viernes es el ecuador de las huelgas convocadas de forma escalonada para cada inicio de curso en todas las etapas escolares y, tal y como han asegurado los representantes sindicales, demuestran como «la mayoría del profesorado cántabro exige la retirada de la 'Cláusula Silva' -la que condiciona el pacto salarial a los presupuestos-». Van más allá, también han exigido «la retirada del propio Silva» y han hecho un llamamiento al Ejecutivo regional: «No puede seguir evitando afrontar esta realidad, porque no vamos a parar».

