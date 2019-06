Los socialistas de Castro critican al PRC por no atender su llamada para negociar

Más parece una riña amorosa que un episodio de negociación entre partidos para gobernar en Castro Urdiales. El PSOE, que debería haber abierto la ronda de negociaciones por ser la lista más votada el pasado 26 de mayo, se ha encontrado con la negativa del PRC -segundo en apoyo electoral- para sentarse a dialogar. «Hemos intentado iniciar la ronda de contactos con ellos pero no hemos recibido respuesta», aseguró ayer Pablo Antuñano, secretario de la agrupación socialista local. Así las cosas han decidido continuar las conversaciones con los partidos que han obtenido representación, por orden de número de votos. «Nos hemos puesto en contacto con el resto para cerrar esta semana las fechas de las comisiones negociadoras. Para nosotros es un poco sorpresivo que el PRC no nos haya cogido el teléfono, porque creemos que por cortesía política teníamos que habernos reunido antes de que ellos hubiesen tomado la iniciativa de reunirse con partidos como PP y Castroverde».

«Supongo que la postura del PRC es para una posible negociación, pero una cosa no quita a la otra», destacó el secretario, para después afirmar que su partido ha mantenido también conversaciones informales con los dirigentes de otras siglas. En cuanto a esas primeras tomas de contacto informales, Antuñano aseguró que los socialistas no tienen más que una línea roja, que la Alcaldía sea para la candidata socialista, Susana Herrán. «Vamos a hablar con todos los partidos, incluido el PRC si se digna a cogernos el teléfono», concluyó el secretario.

«No conocíamos el teléfono»

La respuesta llegó ayer por parte del cabeza de lista castreño del PRC, Jesús Gutiérrez. Señaló que los socialistas le llamaron, que no conocía el teléfono y que por eso no lo cogió. «Me mandaron un mensaje y les dije que ya les llamaría. No es que no queramos hablar con ellos, es que al PRC nadie le va a mandar su hoja de ruta», apuntó. «Queremos hablar con todos los partidos y hemos decidido dejar al PSOE el último porque también tiene seis concejales, como nosotros». «Si después no quieren hablar, no enviaremos una nota de prensa diciendo que no nos han contestado», señaló Gutiérrez.

«Que hablen con todos como estamos haciendo nosotros», indicó el regionalista. Aún quedan diez días para la constitución de los ayuntamientos y de momento el PRC castreño ya ha hablado con el Partido Popular y con Castroverde, aunque aseguran estar todavía «muy lejos de cualquier pacto». Además, según adelantó el candidato a la Alcaldía de Castro Urdiales por el PRC, esta semana quieren hablar con Ciudadanos y Podemos.