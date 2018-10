Sota asegura que el impuesto al diésel «no afectará al sector del transporte»

Recargo en las entradas del Palacio de Festivales

La sesión parlamentaria ha comenzado con el debate y votación de una proposición no de ley presentada por el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio instando al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias para eliminar el recargo que se aplica en la venta de entradas del Palacio de Festivales adquiridas a través de su página web.

Carrancio, que ha recordado que mientras aquí se está aplicando un 6% en otras salas de espectáculos de algunas ciudades limítrofes ese recargo o no se aplica o es simbólico, ha asegurado que esta medida no solo «empeora la imagen del Palacio» sino que, a su manera de entender, «está restando afluencia de público» a los espectáculos que oferta. Puso como ejemplo de ello al último; el musical 'La familia Addams'. «Han llenado en otros lugares y aquí no lo han hecho», ha dicho.

En desacuerdo, PSOE y PRC han asegurado a Carrancio que el cobro del recargo que pretende eliminar «es habitual en otros muchos espacios culturales».

Más allá de eso, socialistas y regionalistas han recordado al diputado que hasta su llegada al Gobierno ese gasto era asumido por la Sociedad Regional de Cultura, es decir, «que era costeado por todos los cántabros» y que, con esta medida, «ahora lo costean los usuarios que van a disfrutar de ese espectáculo» y no los que no van.

El bipartito, que también ha corregido a Carrancio indicándole que el número de asistentes al Palacio «no sólo no ha descendido sino que se ha incrementado», ha echado abajo su iniciativa votando en contra de una propuesta que encontró los apoyos de PP y Podemos y la abstención de Ciudadanos.