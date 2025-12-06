El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obreros trabajando en la base de un molino en El Escudo. DM

El Supremo avala el parque eólico de El Escudo y rechaza los recursos de grupos ecologistas

Arca y la Asociación para la Defensa del Sur de Cantabria recurrieron la sentencia del TSJC que respaldaba el acuerdo de la Crotu para autorizar la instalación de 23 molinos

EFE

santander.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado firmes las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que rechazaron los recursos de Arca y ... la Asociación para la Defensa del Sur de Cantabria contra la autorización del parque eólico de El Escudo en suelo no urbanizable de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo. En dos providencias, dictadas el pasado 3 de diciembre, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo inadmite los recursos de ambas entidades contra la sentencia del TSJC que avalaba el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) en el que se autorizaba la instalación del parque eólico de El Escudo, actualmente en construcción.

