«Nos ha tocado vivir una época de cambios que no se ha visto jamás»

Bajo el título de 'Punto de inflexión', Óliver Nabani, divulgador tecnológico e ingeniero industrial, ha explicado cómo está viviendo la población el desarrollo de la inteligencia artificial hasta el día de hoy y su posible evolución en el futuro. «Esta presentación es una especie de 'warning', no de nada negativo, sino para que nos demos cuenta de que toda esta tecnología está evolucionando de una forma que seguramente no estamos viendo. Los humanos no estamos muy capacitados para entender cómo progresan ciertas cosas», ha compartido ante los presentes.

Nabani ha subrayado los «cambios» que vive y afronta la sociedad en poco tiempo. «Nos ha tocado vivir una época de transformaciones muy rápidas en los últimos cinco o diez años que no se han visto jamás y que afectan a nivel social. Estamos en una curva exponencial y nos encontramos en un punto de inflexión». El divulgador ha recalcado el papel de la IA como «el mayor catalizador» que se ha tenido en la tecnología: «Nos está permitiendo saltar pasos que hasta ahora no se consideraban posibles, como es el caso en la fusión nuclear».

El ingeniero ha destacado la necesidad de cambiar la forma de pensar alrededor de la tecnología. «Si queremos crear definiciones para decir que esto es así o de otra forma no es algo tan sencillo. Es colocar una línea que es muy complicada y con muchísimas interpretaciones». Nabani ha puntualizado que «con la inteligencia artificial no se pueden hacer predicciones». «Si alguien te dice que va a pasar en diez años, evita a esa persona. Se pueden tener ideas de los contenidos, pero ni las empresas saben con certeza en que momento van a llegar ciertas tecnologías hasta nosotros».