Tractorada en Santander en recuerdo de David Lafoz

Doce tractores han marchado hoy desde distintos lugares de Cantabria y con rumbo a la Delegación del Gobierno, en Santander. Su objetivo lo ha relatado ... Luis Miguel García Gutierrez, el presidente de la plataforma Unión del sector primario de Cantabria. «Los agricultores trabajamos de 18 a 24 horas diarias y cobramos como mileuristas. Queremos que se derogen todas las normas asfixiantes que se nos imponen mediante inspecciones fiscales e investigaciones». El motivo de estas protestas, extendidas por todo el país por medio de la Unaspi (Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes), se encuentra en el reciente fallecimiento de David Lafoz.

David Lafoz fue un agricultor y activista rural muy activo en las protestas contra las políticas agrícolas de la UE en 2024. Hace ocho días anunció a través de redes sociales que «no aguantaba más presión» y se quitó la vida. Debido a esta terrible situación, varias organizaciones pertenecientes a Unaspi han convocado manifestaciones en todas las provincias españolas, entre las que se encuentra Cantabria. «David no murió por accidente», ha señalado García, quien ha admitido que conocía personalmente al fallecido y ha señalado que «ha sido víctima de un sistema que oprime constantemente al sector primario».

Entre sus exigencias no solo se encuentra la derogación inmediata de toda medida impuesta al campo, sino también aligerar los trámites burocráticos a los agricultores. «Menos papel y más confianza», ha exigido García. «Lo que no queremos es que nos aburran con el papeleo, con líos todos los días, que nosotros salimos a trabajar para dar de comer a la humanidad». También piden precios justos ante la competencia desleal impuesta por el Estado y las multinacionales: «Y lo que no vamos a permitir es que luego nos están quitando productos fitosanitarios e insecticidas que se están utilizando en Marruecos, o que aquí cambien los olivos de gente que lleva toda la vida por placas solares y nos lleven los olivos a Marruecos».

No solo señalan al Gobierno central como complice de esta muerte, sino también a la Unión Europea. «Von Der Leyen dice que nos va a quitar a los españoles un 20% de las ayudas a la PAC para destinarlo al gasto en defensa. Y eso no se puede permitir». Dice que «Gobiernan unos burócratas» y que «todo el sector primario está haciendo esta concentración, desde el 6F del año pasado, para protestar ante las medidas de Europa».

La tractorada ha avanzado este mediodía desde la calle Eduardo García, a las 12.00 horas, hasta detenerse entre pitos de los vehículos y aplausos de un público compuesto por unas 120 personas enfrente de la Delegación de Gobierno sobre las 13.00 horas. Tras unas palabras de Miguel García en las que denunciaba la situación del sector primario, se ha procedido a un minuto de silencio para honrar la memoria del fallecido David Lafoz, tras el cual se ha prorrumpido en un nuevo estruendo de aplausos y pitidos.