El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pareja de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en una carretera de Cantabria. Alberto Aja

La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias

La Guardia Civil estableció la semana pasada 45 controles en los que inspeccionó a 11.586 vehículos en las vías interurbanas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 07:02

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria ha denunciado a 517 conductores en el marco de la campaña de control de velocidad ... que desplegó la Dirección General de Tráfico (DGT) en toda España durante la última semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  7. 7

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias

La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias