La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria ha denunciado a 517 conductores en el marco de la campaña de control de velocidad ... que desplegó la Dirección General de Tráfico (DGT) en toda España durante la última semana.

Según los datos recabados por este periódico, los agentes de Tráfico realizaron entre el pasado lunes y el domingo un total de 45 controles en los que inspeccionaron 11.586 vehículos en las vías interurbanas, es decir, autovías, travesías y carreteras convencionales. En el caso de las primeras, los agentes inspeccionaron 5.135 vehículos e interpusieron 182 denuncias; en las carreteras convencionales fueron 2.212 vehículos los que fueron objeto de inspección y de ellos 175 conductores fueron denunciados y en las travesías se controlaron 4.239 vehículos que dieron lugar a 160 denuncias.

Todos los denunciados se enfrentan a multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros. Las sanciones más leves (hasta 20 km/h por encima del límite en ciudad o 30 km/h en carretera) conllevan una multa de 100 euros sin pérdida de puntos y las infracciones más graves, como superar el límite en más de 50 km/h en ciudad o 70 km/h en carretera, pueden resultar en multas de 600 euros y la pérdida de 6 puntos, e incluso acarrear penas de prisión en casos de conducción temeraria.

Días antes de poner en marcha este campaña, que el verano pasado se desarrolló en julio, la DGT invitó a adherirse a varios ayuntamientos de la región como Bezana, Suances, Castro Urdiales, Colindres, Santoña, Torrelavega y Santander. No obstante, algunos de estos municipios no han podido sumarse a la campaña por falta de medios, como ha ocurrido en Castro Urdiales. Allí desde la Policía Local explicaron ayer que para poder hacer estos controles necesitan un vehículo con radar móvil, «que nos tiene que prestar la DGT».

Los que sí se han sumado a la campaña son los ayuntamientos de Santander y Torrelavega. Según informó ayer el primero, a través del parte diario de incidencias, la Policía Local estableció la semana pasada varios dispositivos policiales, dirigidos a aumentar la seguridad del tráfico en la ciudad, en los que se realizaron cinco controles en diferentes calles de la ciudad, concretamente en la calle Antonio López, en la Avenida Eduardo García del Río, en la Avenida de los Castros, en la Avenida José Ortega y Gasset y en el Paseo de Menéndez Pelayo, en los que se han inspeccionado 1.986 vehículos y se han formulado 9 denuncias por exceso de velocidad.

Por su parte, la Policía Local de Torrelavega inspeccionó la semana un total de 655 vehículos en los controles colocados en las avenidas Fernández Vallejo y Fernando Arce ( limitadas a 30 km/h), que no dieron lugar a ninguna denuncia.

«Un factor concurrente»

En declaraciones a El Diario Montañés, el jefe Provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa, recordó la importancia de respetar los límites de velocidad «teniendo en cuenta que el pasado año la velocidad inadecuada fue la tercera causa de los accidentes mortales, alcanzado un 21% de ellos, por detrás de las distracciones y el consumo de alcohol». «Aquí lo relevante es la importancia de la velocidad como factor concurrente de los accidentes de tráfico», aseveró Tolosa.