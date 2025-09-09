Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que volverá a instalar el radar de la A-67 a la altura de Barreda. El punto ... de control que obligaba a reducir la velocidad a 100 kilómetros por hora (km/h) en el acceso a la capital del Besaya se retiró para acometer las obras del nudo; pero ahora, una vez finalizadas, volverá al mismo lugar para obligar al conductor a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad.

Lo que no ha podido confirmar la DGT es la fecha de la reinstalación del cinemómetro en una zona que durante las obras ha estado sometida a varios cambios de ancho de vía y de velocidad, por lo que no ha precisado de otro tipo de limitación de velocidad. Ahora, sin embargo, con la autovía finalizada, «es conveniente volver a establecer un límite de velocidad vigilado en la zona porque es un lugar donde el conductor tiende a pisar el acelerador a las puertas de una entrada a la ciudad que obliga a reducir considerablemente», informan fuentes del sector de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria.

Durante el tiempo que duraron las obras, Tráfico intentó de varias maneras obligar al conductor a pisar el freno. Primero lo hizo con unos postes que muchos conductores confundieron con instalaciones de radar. Una suposición que salió a desmentir la propia DGT para confirmar que no era más que una recomendación y que no se denunciaría a nadie. Después fueron muñecos articulados los que invitaban a moderar el paso. Vestidos con ropa de obra, batían de forma ininterrumpida una bandera en señal de alerta para advertir al conductor de la necesidad de reducir.

La reinstalación de este radar en Barreda es uno de los flecos que restan para que la obra del nudo de Torrelavega quede definitivamente completada desde su inauguración el pasado julio. Entre tanto, la DGT ha puesto el foco en el recientemente estrenado periodo sancionador del radar de Saltacaballo, que comenzó a multar el pasado sábado después de un mes en pruebas. Lo confirmó la pasada semana el responsable de la DGT en Cantabria, José Miguel Tolosa: «Agosto ha servido para avisar a los conductores que conducían a más de los 100 km/h permitidos de que estaban cometiendo una infracción, pero sin multar. De cualquier manera, en todo este tiempo de pruebas no ha habido ninguna incidencia reseñable. La mayoría lo han respetado o se han pasado por muy poco el límite establecido».