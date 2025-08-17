Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao Un accidente complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:02

Un accidente en la A-8, a la altura de Allendelagua (Cantabria), en sentido Bilbao, complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto. En estos momentos se registran hasta tres kilómetros de retenciones y el carril izquierdo permanece cerrado.

Tambinén hay trafico denso en la A-67 a la altura de Cieza, dirección Reinosa, por otro accidente.