Tres visiones de la huelga de educación en Cantabria

Para los convocantes de la huelga, ésta, lógicamente, está plenamente justificada. «Motivos sí que hay –afirma la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus ... Trueba–; nos tienen que hacer una oferta digna y merecida. Por eso convocamos la huelga, para que se nos respete: es una medida de presión y esperamos un amplio seguimiento. El momento es ahora, y no podemos seguir esperando más años».

Trueba hace un repaso del proceso que les ha llevado hasta la convocatoria de este paro docente, anunciado para el próximo 3 de abril. «Llevamos 17 años con pérdida de poder adquisitivo y hay que pelear por una adecuación salarial».

Su propuesta de actualización salarial se resume en que se incremente su salario en 325,66 euros, de manera escalonada, a lo largo de cuatro años, a partir de septiembre de 2024 y con carácter retroactivo. Subrayan que esa adecuación ya se ha aprobado para colectivos de otros profesionales públicos, como los de la Sanidad y la Justicia.

La lucha comenzó en 2023, con un primer encierro en la sede de la Consejería de Educación en diciembre de aquel año para forzar una reunión. Esa fue la primera de tantas medidas de presión que han adoptado para que los responsables del área se sienten a una mesa: se han vuelto a encerrar, se han manifestado –con más de 2.000 profesores participando en la movilización–, y agotado el plazo para lograr un acuerdo, ahora plantean un día de huelga ante lo que consideran una nula voluntad negociadora de la otra parte.

En este tira y afloja, la Consejería les ha ofrecido una subida de 100 euros en tres plazos, muy lejos aún de la contrapropuesta de los profesores, que han accedido a reducir sus pretensiones económicas hasta los 295 euros de aumento.

Sergio Silva Consejero de Educación «La huelga lleva a pensar que se renuncia a un acuerdo»

Ampliar

El consejero de Educación, Sergio Silva, se confiessa «sorprendido» ante una convocatoria de huelga de la que se ha enterado «por los medios de comunicación». «No teníamos ninguna información respecto a que la Junta de Personal iba a convocar una huelga, y menos en mitad de un proceso de negociación en el que llevamos inmersos todo el mes de marzo».

Silva defiende su voluntad de diálogo. «Llama la atención que alguien que convoca una huelga hable de intransigencia, cuando hay propuestas de la Consejería que están vigentes, cuando somos el primer Gobierno en 17 años –que aborda la cuestión–. Si nosotros somos intransigentes, ¿qué habrán sido los demás gobiernos?».

Aunque el anuncio del paro le lleva a pensar «que se renuncia a que haya un acuerdo», afirma que sigue siendo «optimista» sobre la posibilidad de que se encuentre una solución. «Seguimos manteniendo la propuesta que ha hecho la Consejería de Educación: insisto, la primera propuesta en 17 años, que se dice pronto, casi dos décadas, que se hace en este ámbito de subida salarial».

Aceptar la oferta del Gobierno regional, una subida de 100 euros, «supondría colocar a los docentes cántabros entre los mejor retribuidos del país; bueno, los maestros, los mejor retribuidos del país, más de 2.700 euros brutos mensuales; los profesores de instituto, entre los mejores, más de 3.000. Es, por tanto, una excelente oportunidad para todos los docentes de Cantabria, y me parecería totalmente desafortunado que se dejara pasar y que en lugar de hacerse eco la Junta de Personal de esa oportunidad nos encaminemos a un escenario de conflicto, que a quien va a perjudicar claramente es a los docentes de Cantabria».

José Manuel Torre Presidente de la Fampa «Entiendo a las dos partes: la situación no es buena para nadie»

Ampliar

No es una cuestión de equidistancia, sino de tratar de entender las posturas de cada uno: el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria (Fampa), José Manuel Torre, considera que son únicamente los implicados, la Junta de Personal Docente y la Consejería, «los que tienen que valorar si tienen o no razones para hacerla». «Los docentes dicen que sí y la Consejería dice que no. Si los profesores consideran que es necesaria es una decisión suya, y están en su derecho de convocarla. Veremos si finalmente llegan a un acuerdo, aunque queda poco margen».

«Entiendo a ambas partes: los docentes se quejan de que no haya habido esa actualización, entiendo de que se quejen de que no se haya llevado a cabo en estos 17 años. Entiendo también al consejero, porque no estamos hablando de cuatro duros, es mucho dinero y no es una decisión fácil de tomar. Son millones de euros todos los años, que tiene que salir de algún lado».

«He visto que los profesores han reducido la cantidad que pedían. Por nuestra parte, apoyamos que cualquier trabajador vele por sus condiciones laborales, pero a partir de ahí entendemos que en el presupuesto educativo los sueldos constituyen la mayor partida que tiene la Consejería, y aumentar esa partida de esa manera no es una decisión fácil».

¿Serán los alumnos los verdaderos perjudicados por la huelga? «La huelga afectará o no en función del seguimiento que tenga, pero no deja de ser un día sin clase. Lo que esperamos es que haya un clima un poco menos –quizás crispado no es la palabra–, de no estar a gusto. Creo que el consejero tampoco lo está, porque esta situación no es buena para nadie».