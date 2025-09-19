El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La niebla dejó esta estampa a primera hora en las playas del Sardinero. Javier Cotera

Tres vuelos desviados a Madrid por la niebla en el Seve Ballesteros

Los pasajeros procedentes de París, Málaga y Dublín acabaron aterrizando en la capital de España

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:49

«Parece Londres». Ese fue el comentario al abrir la persiana en muchos hogares de la costa esta mañana. Niebla intensa y eso, claro, tiene ... consecuencias en el aeropuerto. Retrasos y, sobre todo, desvíos. Los vuelos de Ryanair procedentes de París, Málaga y Dublín acabaron aterrizando en Madrid. Y el primer viaje de la mañana desde Cantabria hasta Madrid (con salida prevista a las 06.30 horas) terminó despegando a las 09.18, según confirman desde la Asociación Amigos de Parayas.

