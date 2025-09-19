Tres vuelos desviados a Madrid por la niebla en el Seve Ballesteros

«Parece Londres». Ese fue el comentario al abrir la persiana en muchos hogares de la costa esta mañana. Niebla intensa y eso, claro, tiene ... consecuencias en el aeropuerto. Retrasos y, sobre todo, desvíos. Los vuelos de Ryanair procedentes de París, Málaga y Dublín acabaron aterrizando en Madrid. Y el primer viaje de la mañana desde Cantabria hasta Madrid (con salida prevista a las 06.30 horas) terminó despegando a las 09.18, según confirman desde la Asociación Amigos de Parayas.

Fue un arranque del día complicado en el aeropuerto. Hubo intentos de aterrizaje, pero nada. A los pasajeros de los tres vuelos desviados a Madrid se les ofreció viajar hasta Santander en autobús. Mientras, Ryanair estaba reorganizando su programación para mandar hasta el Seve tres aviones vacíos que se encargaran de los viajes previstos hacia París, Málaga y Dublín.

Poco antes de las diez (en concreto, a las 09.59 horas), y en mejores condiciones de visibilidad, pudo aterrizar el primer vuelo, procedente de Madrid (Air Nostrum). Y poco después lo hicieron el que venía de Barcelona y el de Menorca, por lo que todo apunta a la recuperación de la normalidad.

Todo, en un panorama que dejó llamativas imágenes como las de las playas del Sardinero a primera hora, como puede verse en la imagen de Javier Cotera que ilustra esta información.