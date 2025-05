El Tribunal Superior emplaza a Ganadería a alegar a la petición de suspender la extracción de lobos

F. F.-C. Santander Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emplazado a la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería para que alegue lo que estime oportuno sobre la posibilidad de dejar en suspenso la resolución que autoriza la extracción de lobos en la región. En un auto dado a conocer ayer, y del que se hace eco Efe, la Sala desestima la medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra, que pretendían la suspensión de la decisión de la Administración de manera urgente.

El tribunal entiende así que antes de decidir si suspende temporalmente la extracción de lobos debe escuchar a la parte demandada, el Gobierno de Cantabria. Esta petición de medida cautelar que realizan las dos asociaciones ecologistas está vinculada al recurso contencioso administrativo que han presentado ambas frente a la decisión de la Consejería de extraer lobos y que pretende que sea declarada nula. Por eso, en tanto el procedimiento judicial se tramita y resuelve, solicitan la suspensión temporal de la medida.

Independientemente de que esta petición prospere, el recurso presentado contra la resolución proseguirá y será entonces cuando la Sala entre a resolver sobre el fondo de la decisión de la Consejería de Ganadería y determine si es acorde o no a derecho. El auto dictado por la Sala explica que «ciertamente, la muerte de los lobos es un daño irreparable», pero destaca que la medida cautelar no se puede decidir solamente por ello, sino que «hay que ponderar los perjuicios a los bienes y valores que la normativa protege a través de la regulación de la extracción del lobo». Además, señalan los magistrados que no tienen «prueba alguna material» de que las extracciones ya se hayan producido.

La consejera del área, María Jesús Susinos, señala que se trata del mismo tramite que ya se siguió con la solicitud de medidas presentada por Ascel, y por la tanto, el Gobierno de Cantabria contestará a la Sala «en el mismo sentido y en tiempo y forma». «Somos optimistas en el que el tribunal mantenga el criterio que ya trasladó el pasado 2 de mayo, ya que los informes que vamos a trasladar son los mismos», explica.

Por su parte, los colectivos Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo han valorado positivamente el auto del TSJC porque les permitirá conocer «el desarrollo del plan de muerte de los 41 lobos» y a los magistrados evaluar las medidas cautelares solicitadas.