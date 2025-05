Turismo aplaude la decisión de Consumo de bloquear anuncios de pisos ilegales

El Gobierno de Cantabria aplaude la decisión del Ministerio de Consumo de bloquear cerca de 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en la plataforma ... Airbnb. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha enviado tres resoluciones en los últimos meses a la multinacional para que bloquee las publicaciones que no cumplen la normativa vigente. «Cualquier medida que vaya encaminada a atajar este problema, el de las viviendas ilegales de uso turístico, es bienvenida», aseguró ayer el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, en declaraciones a este periódico.

La justicia ha terminado dando la razón al Gobierno central. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha instado a la empresa a borrar una primera tanda de 5.800 anuncios en base a tres razones. En primer lugar, aquellos que no incluían el número de licencia o registro obligatorio; en segundo, los que no especificaban si el arrendatario era particular o profesional, y por último, aquellos que utilizaban licencias falsas.

Aunque en un primer momento estas infracciones sólo afectan a inmuebles de las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco, la noticia ha sido celebrada en Cantabria. «Nada más se hizo pública, los grupos de mensajería de los empresarios del sector comenzaron a echar humo», afirmó Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. «Es que es muy positiva, además en esta fecha justo antes de empezar la temporada fuerte veraniega», continuó. «Que el Ministerio tome cartas en el asunto, es lógico y francamente de alabar», concluyó.

Que la región no se encuentre en ese listado inicial, no quiere decir que no pueda aparecer en un futuro. De hecho, la nota remitida por Consumo asegura que las infracciones detectadas vulneran «normativas de diferentes comunidades autónomas», sin especificar cuáles, lo que deja abierta la posibilidad de que el Ministerio investigue los anuncios en Cantabria de esta plataforma de alquiler.

Sin embargo, la decisión no es firme pues Airbnb anunció nada más conocer el veredicto que está dispuesta a presentar batalla en los juzgados. Cuestiona que la competencia del Ministerio de Consumo interfiere en el mercado de alquiler temporal, y se aferra a que su actividad no es inmobiliaria, que en realidad es una empresa digital.

Los que también apoyan la decisión del Ministerio son los propietarios de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan). «Nos parece perfecto. Nosotros, los que lo hemos hecho las cosas de manera legal, somos los mayores perjudicados. Todo aquello que elimine a los que actúan fuera de la ley, lo apoyaremos», afirmó rotundo su presiente, Jaime Paino. «Hay estudios que afirman que el 80% de nuestros clientes no se alojarían en otras modalidades, como por ejemplo los hoteles. Así que los que no cumplen nos hacen mucho daño», recalca.

A la espera del decreto

Mientras tanto, propietarios y hosteleros siguen pendientes de la evolución del decreto autonómico que regule las Viviendas de Uso Turístico (VUT) anunciado para este verano. «Sigue su curso según lo previsto», aseveró el consejero. «El siguiente paso es remitirlo a la Dirección General del servicio jurídico y luego al Consejo de Estado», subrayó. «Si bien son importantes los tiempos, mucho más importante es que sea un buen decreto, un decreto trabajado con todos los sectores implicados, algo que podemos garantizar», sentencia.