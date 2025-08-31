Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano

Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Actividades para los más pequeños de la asociación contra el cáncer infantil Dosis de Sonrisas. Por la tarde La Fórmula Mágica con Xuso y Xabier Moon, seguidos de la Escuela de Danza Covadonga Viadero a las 21.00 y la exhibición de Samba, batucada y capoeira de Esto es Brasil.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. Apertura del mercado y recreación del juramento romano a las 12.00. Certámenes de pócimas y brebajes sin alcohol y concurso de vestimenta. A las 18.00, desfile general de tribus y legiones.

Semana Grande de Laredo. Día infantil. Mercado de las flores e hinchables abiertos todo el día. Talleres y actividades para los más pequeños. A las 20.30 horas, concierto de rock en familia, con I Love Rock & Roll en la Alameda Miramar.

Fiestas de San Agustín, en Villasevil de Toranzo. Feria de San Agustín abierta todo el día. A las 14.00, sesión vermut con el Dúo Taman. La romería es a las 21.30 horas con el grupo Salsarena, con chocolatada y sorteo de premios incluidos.

Fiestas de San Tirso, en Ojedo. La tradicional subida a San Tirso es a las 10.00. Le sigue la misa en la ermita con el Coro Ronda Requejo y el Salto de Hoguera a las 13.15 horas. A las 16.00, romería con el Grupo Sal y Pimienta, mientras empieza la carrera de sacos. la fiesta sigue a las 21.00 horas en el espacio San Tirso.

Fiestas de San Emeterio, San Celedonio y San Ramón, en Gibaja. A las 13.00 horas, boleto de campanas y misa en honor a San Ramón. Concurso de tortilla de patatas y competición de brisca. La romería, a cargo de Natatxe, empieza a las 20.00 horas acompañada de chorizada a la sidra.

Fiestas de San Emeterio y San Celedonio, en Noja. Castillos hinchables en el Parque Marqués de Velasco. Por la tarde, espectáculo infantil y actuación de Billy Boom Band a las 20.30. Fuegos artificiales en Trengandín y fin de fiestas con la Orquesta Paris de Noia.

Fiestas de San Ramón, en Torrelavega. Misa solemne, procesión y piteros a las 12.00. Por la tarde, batalla de juegos populares y partido de solteros contra casados. La romería, a las 20.30 horas, está a cargo del Grupo Alhambra, acompañada de una salchichada y una chocolatada de postre.

Fiestas de Ramón Nonato, en Mortera. La misa es a las 11.00, después de despertar con las campanadas. A las 16.00 se abre el parque acuático con la fiesta de la espuma. A las 20.00, todos a disfrutar de la degustación de jamón al ritmo de María Leyre.

Fiestas de Los Mártires y San Ramón, en Arredondo. A las 13.45, misa en honor a San Ramón. El día estará amenizado por el hombre orquesta. Después de la paellada popular, concurso de movimiento de ollas.

Fiestas de Los Santos Mártires, en Santander. Hinchables y mercado romano a lo largo de la jornada. En el escenario de La Porticada, el Grupo Chile Güeros a las 18.00, seguido del dúo de Álvaro Fernández y Puri Díaz.

Fiestas de Los Santos Mártires, en Quijas. Por la mañana, concurso de Ollas Ferroviarias. Gymkana fotográfica a las 11.00 y para comer, concurso de tartas. A las 17.00, concurso de parchís y de flor por parejas.

Fiestas de Los Santos Mártires, en San Pedro del Romeral. Santa misa a las 12.30 e hinchables mañana y tarde. Concurso de bolos pasiegos por la tarde y a las 20.00, actuación de la Electrocharanga Motociclones. Después de los fuegos artificiales, les toca el turno a la Macro Disco Galaxy y la Orquesta Solares de Vigo.

Fiestas de Los Santos Mártires, en Novales. Memorial de bolos de la peña bolística El Limón a las 17.00 horas.

Fiestas de El Milagro, en Valle de Ruesga. Descenso por el Alto Somavilla a las 12.00. Después, a las 18.00, todos a la plaza para el concurso de disfraces.

Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, en Bárcena de Pie de Concha. A las 06.00, carrera en paños menores. La misa es a las 11.00, seguida del tradicional encierro. Por la tarde, encierro infantil y Grand Prix de consolación, antes del gran sorteo de los 400 euros. Después, romería con Nacho Barquín, fuegos artificiales y verbena acompañados de la macrodiscoteca Tour Music.

Fiestas Patronales, en San Vitores. Traca de bombas por la mañana antes de la misa en compañía del Coro Ronda Trasmiera y la procesión en honor a San Vitores. Después, blanqueo con pinchos y tortilla para despedir las fiestas.

Fiestas Patronales, en San Vicente de León. El concurso de ollas ferroviarias empieza temprano y dura toda la mañana. Después de la entrega de premios, se abren los hinchables para los más pequeños. A las 20.00, actuación del Coro Ronda Besaya, antes de la verbena con el Dj Javi Moro y la parrillada.

Fiestas de San Vicente, en Entrambasaguas. A las 22.30, Macro World Tour, con la compañía de Doctor Bellido.

Fiestas de San Vicente Mártir, en Lloreda de Cayón. La ruta popular tradicional sale a las 10.30. Después de la comida, pasacalles con cabezudos y juegos infantiles. Concursos de parchís y tartas para el tardeo, antes de la romería y verbena a las 23.00 a cargo del Grupo Salados.

Fiestas de Nuestra Señora del Milagro, en Fresnedo. Bicicletada por el pueblo a las 12.00 con hamburguesa para comer para los participantes. A las 16.00, concurso de flor y de brisca.

Fiestas de la Virgen de Palencia, en Vioño de Piélagos. Concurso de bolos Virgen de Valencia a las 10.00, seguido del día de peñas en la Campa de la Virgen. Después de la comida campestre, concurso de salto pasiego, con el final en compañía de Dj Miguel Ceur.

Fiestas del Agua, en Maoño. Apertura del bar de la comisión a las 12.45 horas. Después, fiesta del vermut blanco y reparto de alubias con chorizo.